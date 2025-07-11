 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны показало занятие Зеленой Долины. Видео

Взятие российскими военными Зеленой Долины в ДНР попало на видео
Сюжет
Военная операция на Украине

Минобороны показало занятие Зеленой Долины. Видео
Video

Минобороны опубликовало кадры с занятием населенного пункта Зеленая Долина в Донецкой Народной Республике, где до начала боевых действий проживало около 200 человек. Село находится к северу от города Красный Лиман, на дороге, ведущей к крупному селу Шандриголово.

Опубликованный ролик состоит из смонтированных записей, снятых беспилотниками. На кадрах штурмовые отряды группировки «Запад» заходят в село и ведут бои с военными ВСУ.

«Используя артиллерию и ударные беспилотные летательные аппараты, бойцы уничтожили боевую технику и огневые точки украинских боевиков, после чего штурмовые группы зашли на вражеские позиции», — говорится в сообщении под видео.

В конце ролика военные развернули флаг России на фоне сооружения с надписью «Вечная слава героям».

Минобороны назвало цели шести групповых ударов по объектам ВСУ за неделю
Политика
Фото:Минобороны России

Ранее в военном ведомстве сообщили, что за неделю с 5 по 11 июля российские подразделения заняли на разных направлениях сразу несколько населенных пунктов, при этом потери украинской армии в ходе боев превысили за это время 8,5 тыс. человек.

Читайте РБК в Telegram.

Лавров ответил на вопрос о «новом плане» по Украине. Видео

Биткоин обновил исторический максимум. Причины роста

Над Челябинской областью пролетел метеор. Видео

В Сен-Тропе загорелась 41-метровая суперъяхта. Видео

Трамп раскрыл детали «нового соглашения» между США, НАТО и Украиной по поставкам оружия

Трамп анонсировал «важное заявление» по России

Белый дом опубликовал в X изображение Дональда Трампа в образе Супермена

Министр обороны Британии прокомментировал идею отправки войск на Украину

Европарламент принял решение насчет вотума недоверия Урсуле фон дер Ляйен — Euractiv

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Денис Малышев
Военная операция на Украине ДНР Минобороны
Материалы по теме
Минобороны сообщило об уничтожении трех БПЛА над Московским регионом
Политика
Минобороны сообщило о занятии Зеленой Долины
Политика
Минобороны отчиталось об ударе «Искандерами» по 35-й бригаде морпехов ВСУ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июля
EUR ЦБ: 91,5 (+0,08) Инвестиции, 10 июл, 18:47 Курс доллара на 11 июля
USD ЦБ: 77,9 (-0,27) Инвестиции, 10 июл, 18:47
Инвеsт Weekend от РБК — уже завтра 16:08
Глава разведки Украины допустил возможность перемирия до конца года Политика, 16:07
«Москвич 3» 2025 года выпуска стал еще дороже. Актуальные цены Авто, 16:07
В Ростове-на-Дону раскрыли подпольное производство пиратских учебников Общество, 16:06
Креатив из машины: как искусственный интеллект меняет маркетинг Тренды, 16:04
Чем современные детские сады отличаются от своих предшественников РБК и ПИК, 16:00
Минобороны показало занятие Зеленой Долины. Видео Политика, 15:52
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Покинувший СКА трехкратный обладатель Кубка Гагарина перешел в «Трактор» Спорт, 15:43
МЭА поставило под сомнение способность России сохранить добычу нефти Бизнес, 15:38
Как уплатить налог на сдачу квартиры в аренду и какой выгоднее Недвижимость, 15:33
«Арсенал» договорился о рекордном в истории женского футбола трансфере Спорт, 15:30
Минтруд сообщил, сколько вернувшихся с военной операции нашли себе работу Политика, 15:22
Politico рассказало об утрате DOGE позиций и роли после ухода Маска Политика, 15:22
ПСБ продолжит обслуживание российских пенсионеров в Южной Осетии Пресс-релиз, 15:20