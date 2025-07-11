Минобороны показало занятие Зеленой Долины. Видео
Минобороны опубликовало кадры с занятием населенного пункта Зеленая Долина в Донецкой Народной Республике, где до начала боевых действий проживало около 200 человек. Село находится к северу от города Красный Лиман, на дороге, ведущей к крупному селу Шандриголово.
Опубликованный ролик состоит из смонтированных записей, снятых беспилотниками. На кадрах штурмовые отряды группировки «Запад» заходят в село и ведут бои с военными ВСУ.
«Используя артиллерию и ударные беспилотные летательные аппараты, бойцы уничтожили боевую технику и огневые точки украинских боевиков, после чего штурмовые группы зашли на вражеские позиции», — говорится в сообщении под видео.
В конце ролика военные развернули флаг России на фоне сооружения с надписью «Вечная слава героям».
Ранее в военном ведомстве сообщили, что за неделю с 5 по 11 июля российские подразделения заняли на разных направлениях сразу несколько населенных пунктов, при этом потери украинской армии в ходе боев превысили за это время 8,5 тыс. человек.
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