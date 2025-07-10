Минобороны отчиталось об ударе «Искандерами» по 35-й бригаде морпехов ВСУ
Российские войска нанесли удар по пункту временной дислокации 35-й бригады морской пехоты ВСУ, сообщило Министерство обороны России.
Ведомство уточнило, что для удара применили ракетный комплекс «Искандер», пункт временного размещения находился в районе Баратовки Николаевской области.
«Все выявленные цели уничтожены», — говорится в сообщении.
«Искандер» — оперативно-тактический ракетный комплекс. На нем могут устанавливать как баллистические ракеты, так и крылатые, в том числе в ядерном оснащении. Ракеты имеют дальность до 500 км.
Также 10 июля Минобороны отчиталось о нанесении группового удара по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Киеве и инфраструктуре военного аэродрома.
Читайте РБК в Telegram.
Силовики пришли в МХАТ после обысков у директора. Подробности
Трамп не склонен отдавать победу на Украине России — CNN
Глава МИД Италии назвал себя самым невезучим министром в истории
Россия и Оман отменят визовый режим с 18 июля
Эстония пригрозила заблокировать принятие ЕС пакета санкций против России. Причины
Полиция провела обыски в центральном офисе партии Марин Ле Пен
Суд приказал убрать памятник Сталину в Вологде и вернуть деньги
В Россию приедет 1 млн мигрантов из Индии
Аэропорт Геленджика возобновил работу
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов