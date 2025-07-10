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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны отчиталось об ударе «Искандерами» по 35-й бригаде морпехов ВСУ

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Военная операция на Украине

Минобороны отчиталось об ударе «Искандерами» по 35-й бригаде морпехов ВСУ
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Российские войска нанесли удар по пункту временной дислокации 35-й бригады морской пехоты ВСУ, сообщило Министерство обороны России.

Ведомство уточнило, что для удара применили ракетный комплекс «Искандер», пункт временного размещения находился в районе Баратовки Николаевской области.

«Все выявленные цели уничтожены», — говорится в сообщении.

Минобороны отчиталось о групповом ударе по предприятиям ВПК в Киеве
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Фото:Евгений Биятов / РИА Новости

«Искандер» — оперативно-тактический ракетный комплекс. На нем могут устанавливать как баллистические ракеты, так и крылатые, в том числе в ядерном оснащении. Ракеты имеют дальность до 500 км.

Также 10 июля Минобороны отчиталось о нанесении группового удара по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Киеве и инфраструктуре военного аэродрома.

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Александра Озерова
Минобороны Искандер ВСУ Украина Николаевская область
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