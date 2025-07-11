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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны назвало цели шести групповых ударов по объектам ВСУ за неделю

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Российские военные за неделю нанесли шесть групповых ударов высокоточным оружием по различным объектам на Украине, сообщает пресс-служба Минобороны России в своем телеграм-канале.

Удары наносились в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» и ударными беспилотниками.

«Поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивавшие их работу, военные аэродромы, места сборки и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, арсеналы, склады горючего и военно-технического имущества, территориальные центры комплектования ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников», — говорится в сообщении.

Украинская армия за этот период лишилась более 4 тыс. военных, отметили в Минобороны, а также десятков бронированных машин и другой техники.

Минобороны заявило об ударе «Кинжалом» по военным аэродромам Украины
Политика
Фото:Алексей Никольский / РИА Новости

Кроме того, средства ПВО России сбили управляемую ракету большой дальности «Нептун», а еще 35 управляемых авиационных бомб, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 1988 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Об ударе «Кинжалом» Минобороны сообщило также 9 июля. Тогда Россия атаковала военные аэродромы Украины. Той ночью о взрывах сообщали власти Киева, Киевской области, Днепра и нескольких городов на западе Украины, в том числе Луцка в Волынской области. Представитель воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил, что одной из целей был аэродром.

Кроме того, накануне, 10 июля, Минобороны отчиталось об ударе по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Киеве и инфраструктуре военного аэродрома.

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