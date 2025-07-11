Путин провел рабочую встречу с Гладковым

Вячеслав Гладков и Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, сообщил официальный сайт Кремля.

В рамках встречи Гладков доложил Путину о текущем социально-экономическом развитии региона, в том числе о мерах поддержки систем здравоохранения и образования. Отдельно глава государства и губернатор обсудили проблему обращения с промышленными и твердыми бытовыми отходами.

Кроме того, Гладков информировал Путина о поддержке участников военной операции на Украине, в частности о работе Центра адаптивных видов спорта и межрегионального Центра инновационных технологий в ортопедии. При этом губернатор подчеркнул важность работы по реабилитации тех, кто вернулся с военной операции.

«Мы для себя поставили одну из главных задач: реабилитация — психологическая, медицинская — и очень важно трудоустройство. Каждого вернувшегося бойца мы стараемся трудоустроить исходя из тяжести ранений», — сказал Гладков.

Ранее в интервью ТАСС Гладков назвал количество восстановленного после обстрелов ВСУ жилья. По словам губернатора, восстановлено порядка 41 тыс. квартир и частных жилых домов. Он добавил, что в настоящий момент специалисты восстанавливают примерно 5 тыс. домов и квартир.

В конце мая первый заместитель губернатора Илья Пономарев сообщил, что, по предварительной оценке, общая стоимость программы по восстановлению и развитию территорий Белгородской области, пострадавших от боевых действий, составит 157,4 млрд руб.



Приграничная Белгородская область регулярно подвергается атакам и обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины после начала военной операции. Вечером 10 июля Гладков сообщил, что в селе Новая Таволжанка местный житель погиб при ударе украинского беспилотника по автомобилю.