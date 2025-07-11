К белгородскому замгубернатора и бизнесменам подали иск на ₽1 млрд

Вице-губернатор Белгородской области и экс-глава управления капстроительства «благодаря злоупотреблению властью» заключили 26 соглашений на строительство фортификаций, но компании не выполнили обязательств, считают в прокуратуре

Рустэм Зайнуллин (на экране) (Фото: Евгений Мартынов / ТАСС)

Генпрокуратура подала иск к организаторам строительства фортификационных сооружений в Белгородской области, требуя взыскать с них почти 1 млрд руб., сообщает «Коммерсантъ».

Ответчиками выступают вице-губернатор региона Рустэм Зайнуллин, которого в июне арестовали на два месяца по статье о мошенничестве, бывший начальник областного управления капитального строительства Алексей Сошников, бизнесмены Сергей Петряков, Иван Новиков, Константин Зимин и Дмитрий Боровлев, а также компании «Регион Сибирь» и «Стройинвестрезерв». Помимо Зайнуллина, под стражей находятся Петряков, Новиков и Зимин, а Сошников проходит по делу свидетелем. Останкинский суд Москвы принял обеспечительные меры, арестовав имущество и счета ответчиков, пишет газета.

В иске прокуратуры говорится, что в 2022–2024 годах Белгородской области выделили 19,5 млрд руб. из федерального бюджета на строительство взводных опорных пунктов, противотанковых пирамид, блиндажей, укреплений для техники, окопов и рвов на границе с Украиной. Подрядчиком было управление капстроительства, которое до декабря 2022 года возглавлял Сошников. По версии ведомства, они вместе с Зайнуллиным «использовали служебное положение в личных целях и интересах третьих лиц» для незаконного обогащения за счет средств, выделенных на оборону.

Чиновники заключили с «Регион Сибирью» и «Стройинвестрезервом» Петрякова и Боровлева 26 соглашений на 1 млрд 139 млн руб. Из этой суммы бизнесмены получили почти 925 млн руб «благодаря злоупотреблению властью» со стороны Зайнуллина и Сошникова. Часть средств в дальнейшем прогнали через компании, принадлежащие доверенным лицам вице-губернатора — Зимину и Новикову, — и передали чиновнику.

По данным надзорного ведомства, «Регион Сибирь» и «Стройинвестрезерв» не выполнили обязательств по строительству объектов, сроки исполнения договоров неоднократно переносили. Зайнуллин и Сошников «свои корыстные потребности поставили превыше интересов Родины», говорится в иске.

В марте суд в Курске удовлетворил аналогичный иск к бывшим руководителям региональной Корпорации развития, которая в том числе отвечала за установку оборонительных сооружений, и другим истцам на 4,1 млрд руб. Бывший глава корпорации Владимир Лукин и его заместители были арестованы в декабре, а в апреле под стражу отправили Алексея Смирнова, который возглавлял Курскую область с мая по декабрь 2024 года. Источники РБК говорили, что расследование повлияло на отставку министра транспорта Романа Старовойта (руководил министерством в 2019–2024 годах). 7 июля стало известно, что Старовойт покончил с собой.