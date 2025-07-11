Гладков назвал количество восстановленного после обстрелов ВСУ жилья
В Белгородской области восстановили около 41 тыс. квартир и частных домов, поврежденных в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион с начала военной операции, сообщил в интервью ТАСС глава региона Вячеслав Гладков.
«Мы восстановили уже порядка 41 тыс. квартир и частных жилых домов», — сказал губернатор.
Он отметил, что поврежденное жилье в Белгородской области восстанавливается с 24 февраля 2022 года, с первых дней военной операции. Гладков добавил, что в настоящий момент специалисты восстанавливают примерно 5 тыс. домов и квартир.
Также глава Белгородской области рассказал о восстановлении около 14 тыс. автомобилей, поврежденных в результате атак ВСУ на регион. Гладков подчеркнул, что Белгородская область является единственным регионом в России, которая руководствуется рыночной оценкой транспорта при его восстановлении. По словам губернатора, на эти цели ушло около 4 млрд руб.
В начале июля в интервью РБК Гладков рассказал, что многие называют процесс восстановления домов в зоне обстрелов в приграничье Белгородской области «сизифовым трудом». По словам главы региона, некоторые жилые дома в Шебекино восстанавливали 14 раз.
Гладков отметил, что в 2024 году на восстановление разрушенных домов в регионе ушло около 20 млрд руб.
Общая стоимость программы по восстановлению и развитию территорий Белгородской области, пострадавших от боевых действий, составит около 157,4 млрд руб, сообщил в конце мая первый замглавы области Илья Пономарев. В интервью Гладков назвал эту сумму весьма условной, так как цифра была озвучена некоторое время назад и за это время были повреждены новые объекты инфраструктуры.
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