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Военная операция на Украине ,  
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Гладков назвал количество восстановленного после обстрелов ВСУ жилья

Гладков: с начала военной операции восстановили около 41 тыс. квартир и домов
Сюжет
Военная операция на Украине

В Белгородской области восстановили около 41 тыс. квартир и частных домов, поврежденных в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион с начала военной операции, сообщил в интервью ТАСС глава региона Вячеслав Гладков.

«Мы восстановили уже порядка 41 тыс. квартир и частных жилых домов», — сказал губернатор.

Он отметил, что поврежденное жилье в Белгородской области восстанавливается с 24 февраля 2022 года, с первых дней военной операции. Гладков добавил, что в настоящий момент специалисты восстанавливают примерно 5 тыс. домов и квартир.

Также глава Белгородской области рассказал о восстановлении около 14 тыс. автомобилей, поврежденных в результате атак ВСУ на регион. Гладков подчеркнул, что Белгородская область является единственным регионом в России, которая руководствуется рыночной оценкой транспорта при его восстановлении. По словам губернатора, на эти цели ушло около 4 млрд руб.

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В начале июля в интервью РБК Гладков рассказал, что многие называют процесс восстановления домов в зоне обстрелов в приграничье Белгородской области «сизифовым трудом». По словам главы региона, некоторые жилые дома в Шебекино восстанавливали 14 раз.

Гладков отметил, что в 2024 году на восстановление разрушенных домов в регионе ушло около 20 млрд руб.

Общая стоимость программы по восстановлению и развитию территорий Белгородской области, пострадавших от боевых действий, составит около 157,4 млрд руб, сообщил в конце мая первый замглавы области Илья Пономарев. В интервью Гладков назвал эту сумму весьма условной, так как цифра была озвучена некоторое время назад и за это время были повреждены новые объекты инфраструктуры.

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Плугина Ирина
Белгородская область Вячеслав Гладков восстановление Военная операция на Украине
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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