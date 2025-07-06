В аэропорту Пулково ввели ограничения на полеты

Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press

В петербургском аэропорту Пулково введены временные ограничения на полеты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Это сделано для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Ранее ограничения были введены в аэропортах Кирова, Калуги и Пскова.

Последний раз о введении ограничений в Пулково сообщали в 22:15 мск 5 июля. В 00:30 мск 6 июля появилось сообщение о снятии ограничений.

На 16:00 6 июля в Пулково 13 вылетающих рейсов имело статус отмененных, свыше 50 — задержанных. По табло можно увидеть, что многие уже отправленные рейсы тоже вылетели с задержкой.



Из прилетающих 20 рейсов отменены, также много ожидающихся с задержкой. В аэропорту сообщили РБК, что Пулково работает штатно, но для стабилизации расписания потребуется время.