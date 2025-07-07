В Пулково сняли ограничения на полеты

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге возобновил работу, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он в своем телеграм-канале.

Руководитель пресс-службы аэропорта Александра Саблина также сообщила о возобновлении полетов. В настоящее время к полету уже готовится первый рейс авиакомпании Smartavia Санкт-Петербург — Нижний Новгород.

Пулково был закрыт с 17:00 мск 6 июня. Позднее в тот же день он возобновлял свою работу на час — с 21:30 до 22:30 мск, а затем снова закрылся.

Ранее в Росавиации сообщили, что по состоянию на 18:00 мск в Пулково было отменено на прилет и вылет 90 рейсов. Оставались задержанными (на срок более двух часов) на вылет 37 рейсов.