В Пулково сняли ограничения на полеты
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге возобновил работу, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он в своем телеграм-канале.
Руководитель пресс-службы аэропорта Александра Саблина также сообщила о возобновлении полетов. В настоящее время к полету уже готовится первый рейс авиакомпании Smartavia Санкт-Петербург — Нижний Новгород.
Пулково был закрыт с 17:00 мск 6 июня. Позднее в тот же день он возобновлял свою работу на час — с 21:30 до 22:30 мск, а затем снова закрылся.
Ранее в Росавиации сообщили, что по состоянию на 18:00 мск в Пулково было отменено на прилет и вылет 90 рейсов. Оставались задержанными (на срок более двух часов) на вылет 37 рейсов.
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