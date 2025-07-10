Бывший украинский разведчик рассказал об убийстве полковника СБУ в Киеве
Полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Воронич был убит в результате стрельбы в Киеве, сообщил Роман Червинский, ранее служивший в силах специальных операций Украины (ССО) и Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины. По его словам, неизвестный выстрелил в него как минимум пять раз.
Об убийстве полковника СБУ также пишет бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук. Он утверждает, что нападавшему удалось скрыться с места происшествия. «В результате выстрелов пострадавший получил многочисленные проникающие огнестрельные ранения, от которых умер на месте происшествия», — написал Мосийчук в телеграм-канале.
Главное управление Национальной полиции в Киеве ранее сообщило, что в Голосеевском районе украинской столицы произошла стрельба, в результате погиб мужчина. Однако информацию о погибшем ведомство не раскрыло.
Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции, сотрудники уголовного розыска, кинологи и другие службы. Обстоятельства происшествия устанавливаются, отметили в ведомстве.
Двумя днями ранее, 8 июля, в Киеве был застрелен подполковник Вооруженных сил Украины. По информации, внефракционного депутата Верховной рады Артема Дмитрука, погибший занимал должность заместителя начальника городского территориального центра комплектования (аналог военкомата).
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