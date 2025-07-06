Российские военные взяли два села в Харьковской области и ДНР
Российские военные взяли под контроль села Соболевка в Харьковской области и Поддубное в ДНР, сообщило Минобороны.
Также в сводке ведомство сообщило, что за ночь в Черном море уничтожены три безэкипажных катера. Средства ПВО за сутки сбили 298 беспилотников ВСУ.
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