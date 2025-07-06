Минобороны сообщило о взятии сел Соболевка в Харьковской области и Поддубное ДНР

Российские военные взяли два села в Харьковской области и ДНР

Российские военные взяли под контроль села Соболевка в Харьковской области и Поддубное в ДНР, сообщило Минобороны.

Также в сводке ведомство сообщило, что за ночь в Черном море уничтожены три безэкипажных катера. Средства ПВО за сутки сбили 298 беспилотников ВСУ.

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