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Политика ,  
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Российские военные взяли два села в Харьковской области и ДНР

Минобороны сообщило о взятии сел Соболевка в Харьковской области и Поддубное ДНР

Российские военные взяли под контроль села Соболевка в Харьковской области и Поддубное в ДНР, сообщило Минобороны. 

Также в сводке ведомство сообщило, что за ночь в Черном море уничтожены три безэкипажных катера. Средства ПВО за сутки сбили 298 беспилотников ВСУ.

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