Минобороны сообщило о занятии двух сел в ДНР и Харьковской области

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Минобороны сообщило о занятии населенных пунктов Разино и Меловое.

Разино находится в ДНР. Это село находится к северу от Новоэкономического и к северо-востоку от Покровска (Красноармейска) и Мирнограда (Димитрова).

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