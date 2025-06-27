Минобороны сообщило о взятии села в Харьковской области
Подразделения группировки «Запад» заняли населенный пункт Новая Кругляковка в Харьковской области, сообщило Минобороны.
Этот населенный пункт находится на восточном берегу реки Оскол к юго-востоку от села Загрызово о занятии которого военное ведомство сообщало в прошлом году.
До административной реформы на Украине Новая Кругляковка относилась к Боровскому району Харьковской области, после – к Изюмскому.
Также Минобороны сообщило о занятии на этой неделе следующих населенных пунктов:
- Петровское (речь идет о населенном пункте, который находится в ЛНР на границе с Харьковской областью (украинское название Грековка));
- Дылееевка – село к юго-востоку от Константиновки – место рождения главы советского правительства Николая Рыжкова;г
- Новосергеевка – село на границе ДНР и Днепропетровской области;
- Запорожье, Ялта, Перебудова, Шевченко - населенные пункты, занятые подразделениями группировки «Восток» на юге Донбасса.
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