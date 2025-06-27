Минобороны сообщило о взятии села Новая Кругляковка в Харьковской области

Минобороны сообщило о взятии села в Харьковской области

Российские подразделения продвинулись на восточном берегу реки Оскол

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Подразделения группировки «Запад» заняли населенный пункт Новая Кругляковка в Харьковской области, сообщило Минобороны.

Этот населенный пункт находится на восточном берегу реки Оскол к юго-востоку от села Загрызово о занятии которого военное ведомство сообщало в прошлом году.

До административной реформы на Украине Новая Кругляковка относилась к Боровскому району Харьковской области, после – к Изюмскому.

Также Минобороны сообщило о занятии на этой неделе следующих населенных пунктов: