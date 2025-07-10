Рубио заявил о контактах со странами НАТО по поставкам Patriot Украине

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Администрация США контактирует с союзниками по НАТО, чтобы выяснить, кто мог бы передать Украине дополнительные зенитные ракетные комплексы Patriot, сообщил глава Госдепа Марко Рубио журналистам на саммите АСЕАН в Куала-Лумпуре, передает DRM News.

«Мы активно обсуждаем вопрос о Patriot с другими странами», — заявил он.

По словам Рубио, поделиться подобными ЗРК могли бы такие страны, как Испания и ФРГ.

«Мы стараемся искать креативные варианты для поставок оружия оборонительного характера [Украине]», — добавил он.

Politico и NBC 1 июля сообщили о приостановке поставок США некоторых видов оружия Украине, в том числе ракет для системы ПВО Patriot. Эти сведения подтвердили в Белом доме, объяснив это необходимостью оценки запасов американского арсенала.

Позднее президент США Дональд Трамп заявил о намерении продолжить и нарастить поставки оружия Киеву. «Они должны иметь возможность защищать себя. Они сейчас получают очень сильные удары. Мы собираемся отправлять больше оружия, в первую очередь оборонительного», — сказал он.

Трамп также пообещал «немедленно» отправить Украине 10 ракет-перехватчиков для Patriot и помочь в поиске дополнительных поставок.

Ночью 10 июля AP и Reuters сообщили, что США возобновили поставки Украине артиллерийских боеприпасов и реактивных снарядов GMRLS.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил поставки оружия и систем ПВО со спецпредставителем президента США по Украине Китом Келлогом.

Россия выступает против поставок военной помощи Украине. Президент Владимир Путин неоднократно говорил, что западные страны, поставляя Киеву вооружения, лишь затягивают боевые действия.