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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны отчиталось о групповом ударе по предприятиям ВПК в Киеве

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными БПЛА по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Киеве и инфраструктуре военного аэродрома, сообщило российское Минобороны.

В ведомстве отметили, что цель удара достигнута, все назначенные объекты были поражены.

В ночь на 4 июля российские военные нанесли массированный удар по предприятиям ВПК в Киеве, а также инфраструктуре военного аэродрома и нефтеперерабатывающему заводу. В ходе атаки применялось высокоточное оружие большой дальности наземного базирования, гиперзвуковой комплекс «Кинжал» и ударные беспилотники.

Минобороны заявило об ударе «Кинжалом» по военным аэродромам Украины
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Фото:Алексей Никольский / РИА Новости

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В ночь на 10 июля средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 14 украинских дронов над четырьмя регионами России, а также в небе над Черным морем. Так, восемь беспилотников сбили над морем, по два — над Белгородской областью и Крымом. По одному БПЛА уничтожили над Пензенской и Курской областями.

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Евгений Вахляев
Украина Военная операция на Украине Минобороны военные аэродромы ВПК
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