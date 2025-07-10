Минобороны отчиталось о групповом ударе по предприятиям ВПК в Киеве
Российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными БПЛА по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Киеве и инфраструктуре военного аэродрома, сообщило российское Минобороны.
В ведомстве отметили, что цель удара достигнута, все назначенные объекты были поражены.
В ночь на 4 июля российские военные нанесли массированный удар по предприятиям ВПК в Киеве, а также инфраструктуре военного аэродрома и нефтеперерабатывающему заводу. В ходе атаки применялось высокоточное оружие большой дальности наземного базирования, гиперзвуковой комплекс «Кинжал» и ударные беспилотники.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
В ночь на 10 июля средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 14 украинских дронов над четырьмя регионами России, а также в небе над Черным морем. Так, восемь беспилотников сбили над морем, по два — над Белгородской областью и Крымом. По одному БПЛА уничтожили над Пензенской и Курской областями.
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