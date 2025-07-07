Минобороны сообщило об ударе «Искандером» по ВСУ под Чугуевом

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Российские военные нанесли удар при помощи комплекса «Искандер-М» по пункту временной дислокации подразделения 154-й отдельной механизированной бригады украинской армии в районе города Чугуев (Харьковская область). Об этом говорится в сообщении Минобороны, которое приводит ТАСС.

В военном ведомстве отчитались, что в результате удара потери ВСУ составили до 50 человек, три единицы автомобильной техники и пункт управления беспилотниками.

Чугуев — город в Харьковской области приблизительно в 30 км к юго-востоку от областного центра. После административной реформы на Украине в состав Чугуевского района вошел в том числе город Волчанск на границе с Белгородской областью, за который с прошлого лета продолжаются бои.

Ранее Минобороны сообщило, что за последние сутки были нанесены удары по территориальным центрам комплектования ВСУ, предприятию сборки и местам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 138 районах.