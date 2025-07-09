Белоусов предложил главе Минобороны Казахстана ознакомиться с ОПК России

Андрей Белоусов (Фото: ТАСС)

Глава Минобороны России Андрей Белоусов предложил казахскому коллеге Даурену Косанову ознакомиться с возможностями оборонно-промышленного комплекса России. Об этом сообщило Минобороны России.

«Планируем познакомить вас и с научными достижениями в области обороны, и достижениями нашей промышленности, и оборонно-промышленного комплекса», — сообщил Белоусов.

Встреча министров прошла в Москве. Она была посвящена взаимодействию в военной сфере. Косанов заявил, что Казахстан уделяет особое внимание сотрудничеству с РФ в рамках стратегического партнерства.

В сентябре 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время разговора с занимавшим пост канцлера ФРГ Олафом Шольцом заявил, что Россия в военном отношении непобедима. Он говорил Шольцу, что дальнейшая эскалация конфликта на Украине грозит непоправимыми последствиями для всего человечества. Токаев призвал рассмотреть все варианты мирного решения конфликта.