 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Белоусов предложил главе Минобороны Казахстана ознакомиться с ОПК России

Андрей Белоусов
Андрей Белоусов (Фото: ТАСС)

Глава Минобороны России Андрей Белоусов предложил казахскому коллеге Даурену Косанову ознакомиться с возможностями оборонно-промышленного комплекса России. Об этом сообщило Минобороны России.

«Планируем познакомить вас и с научными достижениями в области обороны, и достижениями нашей промышленности, и оборонно-промышленного комплекса», — сообщил Белоусов.

Встреча министров прошла в Москве. Она была посвящена взаимодействию в военной сфере. Косанов заявил, что Казахстан уделяет особое внимание сотрудничеству с РФ в рамках стратегического партнерства.

В сентябре 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время разговора с занимавшим пост канцлера ФРГ Олафом Шольцом заявил, что Россия в военном отношении непобедима. Он говорил Шольцу, что дальнейшая эскалация конфликта на Украине грозит непоправимыми последствиями для всего человечества. Токаев призвал рассмотреть все варианты мирного решения конфликта.

Читайте РБК в Telegram.

Мерц заявил, что в урегулировании на Украине дипломатия исчерпана

В Индии обрушился автомобильный мост. Видео

В Саратовской области мужчина планировал взорвать мост. Видео

CNN опубликовал аудиозапись с угрозой Трампа «разбомбить Москву к чертям»

BI.ZONE назвала самые популярные схемы криптомошенников в Telegram

В Подмосковье автомобиль столкнулся с микроавтобусом с детьми. Подробности

Наводнение в Нью-Мексико после лесных пожаров. Видео

Глава Пентагона не сообщил Трампу о приостановке поставок оружия Киеву — CNN

Полиция задержала арбитра из-за решающего пенальти в матче

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Минобороны Казахстан Россия Андрей Белоусов
Андрей Белоусов фото
Андрей Белоусов
политик, министр обороны России
17 марта 1959 года
Материалы по теме
Казахстан подготовит ответ на письмо Трампа о пошлинах
Политика
Россияне столкнулись с двойным налогообложением при работе с Казахстаном
Общество
Лавров рассказал о мерах Казахстана по прекращению пролетов дронов ВСУ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 июля
EUR ЦБ: 91,97 (-0,45) Инвестиции, 08 июл, 19:09 Курс доллара на 9 июля
USD ЦБ: 78,17 (-0,55) Инвестиции, 08 июл, 19:09
Почему Трамп пообещал ввести прямое управление Вашингтоном и Нью-Йорком Политика, 18:14
Производитель Labubu подал заявку на регистрацию бренда в России Бизнес, 18:07
В Европе отозвали партию капель Zaditen из-за риска развития слепоты Общество, 18:03
«Аэрофлот» сообщил, когда начнет летать в Геленджик Экономика, 18:00
Мирра Андреева не смогла выйти в полуфинал Уимблдона Спорт, 17:58
Солист Maroon 5 выставил на продажу виллу с курятником в Санта-Барбаре Недвижимость, 17:57
Путин увеличил численность сотрудников Следственного комитета Общество, 17:48
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Брокер Альфа-банка вслед за ВТБ сообщил об аресте акций «Южуралзолота» Инвестиции, 17:47
Владелец пояснил ситуацию с возобновлением работы аэропорта Краснодара Экономика, 17:41
Силовики пришли в МХАТ после обысков у Кехмана. Видео Общество, 17:40
Росавиация назвала дату готовности аэропорта Геленджика к принятию рейсов Общество, 17:38
Свёнтек обыграла россиянку и впервые вышла в полуфинал Уимблдона Спорт, 17:36
Росавиация сообщила, когда появятся билеты в Геленджик Экономика, 17:34
Белоусов предложил главе Минобороны Казахстана ознакомиться с ОПК России Политика, 17:30