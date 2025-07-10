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Рябков словами «ясности нет» описал ситуацию с новым послом США в России

Сергей Рябков
Сергей Рябков (Фото: Павел Бедняков / AP / ТАСС)

Ясности по кандидатуре посла США в России по-прежнему нет, Вашингтон не запрашивал у Москвы предварительного согласия на назначение нового посла, заявил замглавы МИДа Сергей Рябков. Его слова передает ТАСС.

«Они не запрашивали агреман, по-прежнему ясности нет», — сказал замминистра.

В конце июня посол США Линн Трейси завершила работу в России, она занимала этот пост с января 2023 года. До этого послом США в Москве был Джон Салливан, он оставил этот пост в сентябре 2022 года из-за болезни жены.

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В феврале «Коммерсантъ» писал, что США направили России запрос на согласование кандидатуры нового посла — американского спецпосланника по Ливии Ричарда Норланда. Как писала газета, его кандидатуру предложила еще администрация Джо Байдена, а нынешние власти решили ее не отзывать. Однако в начале мая Норланд заявил об уходе с дипломатической службы.

В марте президент Владимир Путин назначил послом России в США директора департамента Северной Атлантики российского МИДа Александра Дарчиева. Он совмещает работу посла с должностью постоянного наблюдателя при Организации американских государств в Вашингтоне. С 2017 по 2024 год послом России в США был Анатолий Антонов.

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