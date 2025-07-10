Госсекретарь США Рубио встретится с Лавровым
Госсекретарь США Макро Рубио собирается встретиться с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым 10 июля на полях саммита АСЕАН в Малайзии, сообщают Reuters и AFP со ссылкой на высопоставленного представителя Госдепартамента.
До этого Рубио и Лавров несколько раз разговаривали по телефону, однако встреча на саммите будет первой с момента вступления Рубио в должность госсекретаря.
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