Госсекретарь США Рубио встретится с Лавровым

Госсекретарь США Макро Рубио собирается встретиться с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым 10 июля на полях саммита АСЕАН в Малайзии, сообщают Reuters и AFP со ссылкой на высопоставленного представителя Госдепартамента.

До этого Рубио и Лавров несколько раз разговаривали по телефону, однако встреча на саммите будет первой с момента вступления Рубио в должность госсекретаря.

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