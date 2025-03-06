Путин назначил нового посла России в США

Послом России в Вашингтоне стал Александр Дарчиев. Этот пост оставался вакантным с осени 2024 года, когда его покинул Анатолий Антонов. Дарчиев возглавлял российскую делегацию на переговорах с США в Стамбуле

Александр Дарчиев (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

Послом России в США назначен директор департамента Северной Атлантики российского МИДа Александр Дарчиев, следует из указа президента Владимира Путина.

Согласно документу, Дарчиев будет совмещать работу посла с должностью постоянного наблюдателя при Организации американских государств в Вашингтоне.

С 2017 по 2024 год послом России в США был Анатолий Антонов. С осени прошлого года этот пост оставался вакантным, но российский МИД определил преемника. 28 февраля США одобрили кандидатуру Дарчиева.

Новому российскому послу в Вашингтоне 64 года. Он родился в Венгрии, окончил МГУ, защитил диссертацию на соискание степени кандидата исторических наук. Свою дипломатическую карьеру начал в департаменте Северной Америки МИД России (ныне — департамент Северной Атлантики), где в разные годы занимал должности начальника отдела, замдиректора и директора департамента. Был научным сотрудником Института США и Канады, советником и советником-посланником российского посольства в США, послом России в Канаде. С января 2021 года возглавлял департамент Северной Атлантики МИД России.

В феврале 2025 года прошли первые переговоры делегаций России и США после начала военной операции на Украине. Стороны в том числе договорились о восстановлении численности посольств. Дарчиев возглавлял российскую делегацию на переговорах в Стамбуле, сообщал корреспондент ВГТРК Денис Давыдов.

С американской стороны участвовала заместитель помощника госсекретаря по Евразии Соната Коултер. Как писал «Коммерсантъ», США намерены назначить послом в России спецпосланника по Ливии Ричарда Норланда. С 2023 года дипмиссию возглавляет Линн Трейси.