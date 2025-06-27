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Политика ,  
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Посол США в России при отъезде из Москвы процитировала строчки Пушкина

Посол США Линн Трейси завершила работу в России
Трейси стала первой женщиной — послом США в России за всю историю двусторонних отношений. Она занимала пост с января 2023-го. Ее сменщиком называли экс-посла в Ливии Норланда, но он объявил о завершении карьеры
Линн Трейси
Линн Трейси (Фото: Посольство США в России)

Посол США Линн Трейси завершила работу в России и покидает Москву, сообщили в диппредставительстве. Она работала на должности с января 2023 года.

В сообщении цитируются прощальные слова Трейси перед отъездом. «Хочу закончить строками из стихотворения Пушкина «К Чаадаеву», которые говорят о любви к Родине, живущей в каждом из нас. До свидания!»

Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!»

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Трейси приняла присягу в качестве посла США в России в январе 2023 года, сменив на посту Джона Салливана, который оставил должность в сентябре 2022-го из-за болезни жены. Линн Трейси стала первой женщиной — послом США в России за всю историю двусторонних отношений.

Она — карьерный дипломат с многолетним стажем и специалист по России со знанием языка. В России Трейси работала несколько раз, в том числе с 1987 по 1990 год в посольстве, но не в статусе дипломата.

С 2014 по 2017 год она занимала пост заместителя посла в американском посольстве в Москве. За время, проведенное в России, Трейси не раз посещала регионы, в том числе Дальний Восток. После возвращения в США она стала главным советником по делам России в Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента. До назначения в Россию дипломат возглавляла диппредставительство США в Армении. Ее кандидатуру на пост посла в России предложил предыдущий президент США Джо Байден после отъезда Салливана.

О том, что Трейси покинет должность, американское посольство в России сообщило 12 июня. В феврале «Коммерсантъ» писал, что Вашингтон направил Москве запрос на агреман на кандидатуру нового посла в Москве — спецпосланника США по Ливии Ричарда Норланда. По данным «Ъ», его кандидатуру выдвинула еще администрация Байдена, а нынешняя не стала отзывать.

Однако в начале мая Норланд объявил о завершении карьеры дипломата. «После почти 45 лет работы на дипломатической службе и шести лет работы сначала послом США, а затем специальным посланником по Ливии, я завершаю свою работу и ухожу на пенсию с дипломатической службы в конце мая», — приводило его слова посольство США в Ливии в X.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
посол США в России посол США американское посольство Линн Трейси
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