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Военная операция на Украине ,  
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Постпред в ОЗХО заявил о применении Киевом боевых отравляющих веществ

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Москва фиксирует случаи применения Киевом боевых отравляющих веществ и наличие на Украине системы их массового производства, сообщил постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин. Его слова передает «РИА Новости».

«Российская сторона продолжает фиксировать не только случаи применения Украиной токсичных химикатов и боевых отравляющих веществ, но и наличие на Украине разветвленной системы их массового производства», — заявил Тарабрин в ходе 109-й сессии исполнительного совета ОЗХО в Гааге.

Тарабрин добавил, что в связи с этим Москва обратилась к ОЗХО с просьбой направить в Россию экспертов для оказания технического содействия для подтверждения применения Киевом химического оружия.

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Глава ЦРУ Джон Рэтклифф 8 июля сообщил, что президенту США Дональду Трампу представят сведения о применении химического оружия на Украине. Он заявил, что применение такого оружия, если его использование задокументировано, является незаконным и нарушает международные нормы ведения вооруженных конфликтов.

В августе 2024 года в одном из тайников ВСУ российские военные нашли подготовленные к применению токсичные вещества, содержащие смесь на основе нитрата таллия.

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