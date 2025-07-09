Глава ЦРУ доложит Трампу о применении химического оружия на Украине

Глава ЦРУ пообещал доложить Трампу о применении химического оружия на Украине, в чем ранее Минобороны Нидерландов обвинило Россию. Москва отвергает эти обвинения

Дональд Трамп (Фото: Joe Raedle/Getty Images)

Президенту Дональду Трампу представят сведения о применении химического оружия на Украине, заявил глава ЦРУ Джон Рэтклифф на заседании кабинета министров. Трансляцию мероприятия вела пресс-служба Белого дома.

Во время заседания Трампа спросили о химическом оружии, и он адресовал вопрос Рэтклиффу.

«Безусловно, если задокументировано применение химического оружия, то это незаконно и нарушает все международные правила ведения вооруженных конфликтов и соглашения», — ответил тот и добавил, что не может раскрыть на заседании те разведывательные данные, которые может представить Траммпу в частном порядке.

Ранее в июле Министерство обороны Нидерландов и Служба военной разведки и безопасности обвинили Россию в применении химического оружия на Украине, в частности, хлорпикрина. Об этом заявлял, в частности, министр обороны Рубен Брекельманс.

Хлорпикрин имеет резкий запах и в высоких концентрациях является ядовитым. Вещество раздражает кожу и слизистую, вызывает слезотечение, смыкание век, может иметь удушающее действие. Организация по запрещению химического оружия ведет три списка опасных химикатов, хлорпикрин входит в последний из них. Россия ратифицировала КЗХО в 1997 году.

В постпредстве России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявили «РИА Новости» о надуманности этих обвинений и добавили, что члены НАТО получили «направление» обвинять Москву в нарушении Конвенции по запрещению химоружия (КЗХО) «любыми способами и методами».

Российские власти также заявляли ранее, что ВСУ могут применять отравляющие вещества для ведения боев. Так, в августе 2024 года российские военные нашли в одном из их тайников подготовленные к применению токсичные вещества.

В том же году в Минобороны заявили, что Украина готовит провокацию и намерена обвинить Россию в использовании отравляющих веществ в зоне проведения спецоперации.