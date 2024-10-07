В Минобороны заявили о подготовке Киевом провокации с химическим оружием

Игорь Кириллов (Фото: Дмитрий Харичков / ТАСС)

Украина готовит провокацию и намерена обвинить Россию в использовании отравляющих веществ в зоне проведения спецоперации, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге Минобороны. Об этом пишет «РИА Новости».

По его словам, 8 октября Киев планирует представить на 107-й сессии Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) сфабрикованные «доказательства» для составления «независимого» отчета. Если переданные материалы примут во внимание, Россию лишат прав участника Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).

Конвенция о запрещении химического оружия (КЗХО), которая положила начало его ликвидации по всему миру, вступила в силу в 1997 году. На данный момент участниками конвенции являются 193 государства (в том числе Россия и США — с 1997 года). Израиль подписал ее, но не ратифицировал; не подписали КЗХО Египет, КНДР и Южный Судан.

По словам Кириллова, Киев хочет добиться лишения представителей России должностей в Техническом секретариате организации. Затем материалы, якобы подтверждающие применение российской стороной химоружия, направят Совбезу ООН, как и в случае с Сирией.

К подготовке провокации причастны США, подчеркнул генерал, сославшись на заявление американского представителя в ОЗХО Николь Шампейн. В июле она заявила, что Вашингтон намерен поднять вопрос о привлечении России к ответственности во время проведения конференции в ноябре. Еще одним доказательством причастности США являются крупные поставки на Украину средств индивидуальной защиты, отметил Кириллов.

После начала специальной военной операции представители ОЗХО начали обвинять страны в использовании химоружия в зоне боевых действий. Так, летом постоянный представитель России при ОЗХО Владимир Тарабрин обвинил США в нарушении конвенции о химическом оружии из-за поставок на Украину токсичных химикатов. По его словам, использование химоружия украинскими военными подтверждают «многие эксперты, зарубежные каналы».

В свою очередь, в мае Госдеп США обвинил Россию в использовании химвещества хлорпикрина против украинских военных. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал обвинения голословными.