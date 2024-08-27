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Военная операция на Украине ,  
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В Минобороны заявили о найденных в схроне ВСУ токсичных смесях

Минобороны: в схроне ВСУ обнаружены токсичные смеси на основе нитрата таллия
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Joe Raedle / Getty Images
Фото: Joe Raedle / Getty Images

Военнослужащие вооруженных сил Украины (ВСУ) могут использовать химические боеприпасы в зоне специальной военной операции, в августе в одном из их тайников российские военные нашли подготовленные к применению токсичные вещества, содержащие смесь на основе нитрата таллия.

Об этом заявил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Помимо этого были обнаружены смеси веществ, которые входят в список 3 Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), а 13 июля российская сторона получила информацию «о подвозе боеприпасов с химическими веществами раздражающего действия в подразделения 3-го аэромобильного батальона ВСУ».

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Список 3 ОЗХО — перечень токсичных химикатов и прекурсоров из 17 пунктов.

«По оперативным сведениям, осуществляется подготовка военнослужащих ВСУ к применению химических боеприпасов для артиллерийских систем западного производства», — цитирует генерал-лейтенанта пресс-служба Минобороны.

По словам Кириллова, информация, что Украина импортирует химикаты и средства защиты, не исключает, что Киев готовит «очередные провокации» с использованием химического оружия в зоне специальной военной операции.

Международное сообщество должно обратить на это внимание, а ОЗХО проконтролировать соблюдение Украиной положений Конвенции о запрещении химического оружия.

В августе врио губернатора Курской области Алексей Смирнов обвинил украинские силы в применении химического оружия в Беловском районе региона. В июле о том, что Соединенные Штаты, отправляя на Украину токсичные химикаты, нарушают конвенцию о химическом оружии, заявил постоянный представитель России при ОЗХО Владимир Тарабрин.

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Теги
ВСУ Минобороны химоружие химикаты
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