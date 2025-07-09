Орбан дал совет по урегулированию на Украине, «как старый лис»
Украина и Евросоюз проиграли в вооруженном конфликте с Россией, поскольку ядерную державу невозможно победить, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает портал Telex.
Он считает, что Брюсселю придется признать проигрыш и «политические последствия, сравнимые с землетрясением». Как утверждает Орбан, бессмысленно пытаться победить на поле боя ядерную сверхдержаву, поскольку такие державы «не могут проигрывать войны».
Кроме этого, венгерский премьер рассказал о нежелании давать советы «большим мальчикам» о способах завершить российско-украинский конфликт, но дал рекомендацию, как «старый лис»: мир наступит только в случае личной встречи американского и российского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, телефонные переговоры не помогут. Орбан занимает пост премьера Венгрии с 2015 года, до этого он также возглавлял правительство страны с 1998 по 2002 год.
«Если личная встреча не состоится, он [конфликт] продлится еще много месяцев», — считает Орбан (цитата по Metropol).
С начала военной операции на Украине Евросоюз выступает с поддержкой Киева и неоднократно осуществлял поставки оружия, отправлял финансовую помощь, а также вводил антироссийские санкции.
Венгрия выступает против помощи Украине и не раз накладывала вето на соответствующие решения ЕС. В декабре 2023 года Венгрия стала единственной страной Евросоюза, выступившей против выделения Киеву дополнительных денежных средств.
Россия осуждает поставки оружия Украине и считает, что это лишь затягивает конфликт. Москва также осуждает антироссийские санкции и считает их незаконными.
Читайте РБК в Telegram.
Силовики пришли в МХАТ после обысков у директора. Подробности
Трамп не склонен отдавать победу на Украине России — CNN
Глава МИД Италии назвал себя самым невезучим министром в истории
Россия и Оман отменят визовый режим с 18 июля
Эстония пригрозила заблокировать принятие ЕС пакета санкций против России. Причины
Полиция провела обыски в центральном офисе партии Марин Ле Пен
Суд приказал убрать памятник Сталину в Вологде и вернуть деньги
В Россию приедет 1 млн мигрантов из Индии
Аэропорт Геленджика возобновил работу
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов