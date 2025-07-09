Орбан дал совет по урегулированию на Украине, «как старый лис»

Орбан заявил, что Украина и ЕС проиграли в конфликте с Россией

Премьер Венгрии считает, что Россию невозможно победить, поскольку она является ядерной державой. Орбан также уверен, что мир наступит только в случае личной встречи Трампа и Путина, а телефонные разговоры здесь бессильны

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Украина и Евросоюз проиграли в вооруженном конфликте с Россией, поскольку ядерную державу невозможно победить, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает портал Telex.

Он считает, что Брюсселю придется признать проигрыш и «политические последствия, сравнимые с землетрясением». Как утверждает Орбан, бессмысленно пытаться победить на поле боя ядерную сверхдержаву, поскольку такие державы «не могут проигрывать войны».

Кроме этого, венгерский премьер рассказал о нежелании давать советы «большим мальчикам» о способах завершить российско-украинский конфликт, но дал рекомендацию, как «старый лис»: мир наступит только в случае личной встречи американского и российского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, телефонные переговоры не помогут. Орбан занимает пост премьера Венгрии с 2015 года, до этого он также возглавлял правительство страны с 1998 по 2002 год.

«Если личная встреча не состоится, он [конфликт] продлится еще много месяцев», — считает Орбан (цитата по Metropol).

С начала военной операции на Украине Евросоюз выступает с поддержкой Киева и неоднократно осуществлял поставки оружия, отправлял финансовую помощь, а также вводил антироссийские санкции.

Венгрия выступает против помощи Украине и не раз накладывала вето на соответствующие решения ЕС. В декабре 2023 года Венгрия стала единственной страной Евросоюза, выступившей против выделения Киеву дополнительных денежных средств.

Россия осуждает поставки оружия Украине и считает, что это лишь затягивает конфликт. Москва также осуждает антироссийские санкции и считает их незаконными.