Премьер Венгрии считает, что Европа должна стать сильнее в долгосрочной перспективе для того, чтобы заключить соглашение с Россией. Москва обвиняет ЕС и Киев в затягивании конфликта и желании продолжить боевые действия вместо мира

Виктор Орбан (Фото: Zuzana Gogova / Getty Images)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что русские «понимают только язык силы», а Европа сейчас находится в слабой позиции. Об этом он сказал в интервью французскому телеканалу LCI.

«Я считаю, что русские понимают только язык силы, и Европа должна быть сильной», — сказал он, подчеркнув, что переговоры должны вестись с позиции силы.

Орбан отметил, что Европа в настоящий момент слаба, поэтому ей нужна помощь США. Венгерский премьер выразил уверенность в том, что в долгосрочной перспективе Европа должна стать сильнее. «Стратегическое соглашение с Россией нужно, но только у сильной Европы получится этого добиться», — заявил он.

Премьер-министр Венгрии подчеркнул, что угрозы полномасштабной войны в Европе нет, поскольку «Россия слишком слаба для этого». «Она не может одолеть Украину, а значит, не может и по-настоящему атаковать НАТО», — заключил Орбан.

Евросоюз затягивает конфликт на Украине, прикрываясь ею как «защитой», заявлял ранее Орбан. «Брюссель толкает Европу к десятилетию конфликта, представляя Украину в роли щита, защищающего континент. Нельзя потушить пожар, подливая масла в огонь», — отметил тогда Орбан. Венгерский премьер добавлял, что вместо эскалации республика выступает за «перемирие, мир и безопасность через переговоры».

Ранее Орбан не исключил, что конфликт на Украине может затянуться на долгое время, отметив разрыв между миротворческими силами во главе с президентом США Дональдом Трампом и лидерами в Брюсселе и Киеве, которые, по словам Орбана, хотят продолжить боевые действия.

Венгерское правительство последовательно поддерживает усилия, направленные на мирное урегулирование украинского конфликта. Орбан считает, что главы стран Евросоюза подготавливают европейское общество к вовлечению в военный конфликт между Москвой и Киевом.

Некоторые ведущие страны Европы превращаются в главное препятствие на пути к миру на Украине, они пытаются расстроить переговорный процесс, сообщал замглавы МИДа Сергей Рябков. По его словам, руководство ЕС и НАТО «неустанно настраивает Киев на продолжение боевых действий, накачивает его оружием, техникой и обещаниями большего, разрабатываются и предпринимаются разнообразные диверсии, провокации, потоком идут информационные вбросы, призванные расстроить переговорный процесс».