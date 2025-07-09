В аэропорту Калуги второй раз за ночь ввели ограничения на полеты

В аэропорту Калуги второй раз за ночь приостановили прием и выпуск воздушных судов (ВС), сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Временные ограничения ввели «для обеспечения безопасности полетов», пояснил он. В прошлый раз воздушная гавань вводила ограничения в 22:55 мск, они действали около двух часов.

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