В аэропорту Калуги второй раз за ночь ввели ограничения на полеты
В аэропорту Калуги второй раз за ночь приостановили прием и выпуск воздушных судов (ВС), сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
Временные ограничения ввели «для обеспечения безопасности полетов», пояснил он. В прошлый раз воздушная гавань вводила ограничения в 22:55 мск, они действали около двух часов.
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