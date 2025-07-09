 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Тульской области в трех городах раздался грохот на фоне угрозы БПЛА

Сюжет
Военная операция на Украине

Вечером 8 июля жители сразу трех городов Тульской области сообщили о громких звуках в небе. О шуме рассказали в Новомосковске, Узловой и Богородицке, пишет «Тула онлайн».

Над одним из городов сработала система противовоздушной обороны (ПВО), сообщило издание. Район не раскрыли из соображений безопасности. «Тула онлайн» также отмечает, что населенные пункты находятся недалеко друг от друга — не более чем в 25 минутах езды.

В Ленинградской области из-за дронов усилят мобильные бригады РЭБ
Политика
Александр Дрозденко

О громких хлопках в Новомосковске и Богородицке сообщило и информагентство «За Новомосковск». Власти региона пока не сделали официальных заявлений.

В Тульской области с 22:45 (время совпадает с московским — РБК) 8 июля действует угроза атаки беспилотников. Жителям рекомендовали не выходить из дома и отойти подальше от окон.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам украинских дронов. 8 июля около часа дня Минобороны сообщило, что средства ПВО за сутки сбили 202 беспилотника самолетного типа ВСУ. Кроме того, за ночь был уничтожен 91 дрон над 15 российскими регионами.

Читайте РБК в Telegram.

Мишустин сменил главу Росаккредитации

Глава Россотрудничества рассказал о причинах потери влияния России в СНГ

Пашинян заявил, что будет руководить «освобождением» Армянской церкви

Примаков назвал незаконным задержание российских айтишников в Баку

Wildberries запустит доставку готовой еды из ресторанов

«Голос» объявил о прекращении деятельности

Нетаньяху решил выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира

Трамп пообещал поставить больше оружия Украине

Правительство одобрило проект закона о рубках на Байкале

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Минаева
Тульская область ПВО дроны
Материалы по теме
Над Крымом уничтожили пять украинских беспилотников за 35 минут
Политика
В Северной Осетии и на Ставрополье объявили угрозу атаки беспилотников
Политика
Обломки дрона упали на территории Ильского НПЗ на Кубани
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 июля
EUR ЦБ: 91,97 (-0,45) Инвестиции, 08 июл, 19:09 Курс доллара на 9 июля
USD ЦБ: 78,17 (-0,55) Инвестиции, 08 июл, 19:09
Одним из погибших при ударе ВСУ в Курске оказался сотрудник Росгвардии Политика, 01:28
В аэропорту Калуги сняли ограничения на полеты Политика, 01:13
В Тульской области в трех городах раздался грохот на фоне угрозы БПЛА Политика, 01:01
Шесть человек пострадали при ударе ВСУ по городскому пляжу в Курске Политика, 00:36
Как сделать автоперевозки быстрыми и рентабельными РБК и Teboil, 00:35
Басария извинился, что назвал россиян в Абхазии угрозой нацбезопасности Политика, 00:21
«Челси» стал первым финалистом клубного чемпионата мира Спорт, 00:21
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
В Киеве сообщили о работе ПВО Политика, 00:14
Полиция задержала арбитра из-за решающего пенальти в матче «Торпедо» Спорт, 00:10
Назван топ-10 стран, где россияне чаще всего покупали жилье в 2025 году Недвижимость, 00:00
Три человека погибли при ударе ВСУ по пляжу в Курске Политика, 08 июл, 23:51
В Армении приняли законы о национализации компании Карапетяна Политика, 08 июл, 23:46
Более половины жителей Канады и Мексики сочли США главной угрозой Политика, 08 июл, 23:39
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на полеты Политика, 08 июл, 23:06