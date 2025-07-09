В Тульской области в трех городах раздался грохот на фоне угрозы БПЛА

Вечером 8 июля жители сразу трех городов Тульской области сообщили о громких звуках в небе. О шуме рассказали в Новомосковске, Узловой и Богородицке, пишет «Тула онлайн».

Над одним из городов сработала система противовоздушной обороны (ПВО), сообщило издание. Район не раскрыли из соображений безопасности. «Тула онлайн» также отмечает, что населенные пункты находятся недалеко друг от друга — не более чем в 25 минутах езды.

О громких хлопках в Новомосковске и Богородицке сообщило и информагентство «За Новомосковск». Власти региона пока не сделали официальных заявлений.

В Тульской области с 22:45 (время совпадает с московским — РБК) 8 июля действует угроза атаки беспилотников. Жителям рекомендовали не выходить из дома и отойти подальше от окон.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам украинских дронов. 8 июля около часа дня Минобороны сообщило, что средства ПВО за сутки сбили 202 беспилотника самолетного типа ВСУ. Кроме того, за ночь был уничтожен 91 дрон над 15 российскими регионами.