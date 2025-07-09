В Киеве сообщили о работе ПВО
В Киеве сработала ПВО, сообщил мэр города Виталий Кличко в своем телеграм-канале и призвал жителей украинской столицы оставаться в укрытиях.
«Суспильне» пишут, что в Киевской области и Днепре прогремели взрывы. До этого издание сообщило о взрывах в Запорожской области и воздушной тревоге на всей территории Украины.
В Киеве о воздушной тревоге городская военная администрация сообщила в 22:50 мск.
Ранее взрывы прозвучали в Киеве, Одессе и Харькове 7 июля. Тогда начальник киевской военной администрации Тимур Ткаченко тогда рассказал о падении обломков в Деснянском районе.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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