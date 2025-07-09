 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Киеве сообщили о работе ПВО

Сюжет
Военная операция на Украине
Мэр Киева Кличко сообщил о работе противовоздушной обороны в украинской столице. До этого в городе объявили воздушную тревогу
Фото: Thibault Camus / AP / ТАСС
Фото: Thibault Camus / AP / ТАСС

В Киеве сработала ПВО, сообщил мэр города Виталий Кличко в своем телеграм-канале и призвал жителей украинской столицы оставаться в укрытиях.

«Суспильне» пишут, что в Киевской области и Днепре прогремели взрывы. До этого издание сообщило о взрывах в Запорожской области и воздушной тревоге на всей территории Украины.

В Киеве о воздушной тревоге городская военная администрация сообщила в 22:50 мск.

В Киеве и Одессе прогремели взрывы
Политика
Фото:Кирилл Чуботин / Keystone Press Agency / Global Look Press

Ранее взрывы прозвучали в Киеве, Одессе и Харькове 7 июля. Тогда начальник киевской военной администрации Тимур Ткаченко тогда рассказал о падении обломков в Деснянском районе.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Читайте РБК в Telegram.

Мишустин сменил главу Росаккредитации

Глава Россотрудничества рассказал о причинах потери влияния России в СНГ

Пашинян заявил, что будет руководить «освобождением» Армянской церкви

Примаков назвал незаконным задержание российских айтишников в Баку

Wildberries запустит доставку готовой еды из ресторанов

«Голос» объявил о прекращении деятельности

Нетаньяху решил выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира

Трамп пообещал поставить больше оружия Украине

Правительство одобрило проект закона о рубках на Байкале

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Киев ПВО Виталий Кличко
Материалы по теме
Киев анонсировал масштабную замену послов в странах G7 и G20
Политика
В Киеве и Одессе прогремели взрывы
Политика
Кличко сообщил о взрыве в Киеве
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 июля
EUR ЦБ: 91,97 (-0,45) Инвестиции, 08 июл, 19:09 Курс доллара на 9 июля
USD ЦБ: 78,17 (-0,55) Инвестиции, 08 июл, 19:09
Одним из погибших из-за атаки в Курске оказался сотрудник Росгвардии Политика, 01:28
В аэропорту Калуги сняли ограничения на полеты Политика, 01:13
В Тульской области в трех городах раздался грохот на фоне угрозы БПЛА Политика, 01:01
Шесть человек пострадали при ударе ВСУ по городскому пляжу в Курске Политика, 00:36
Как сделать автоперевозки быстрыми и рентабельными РБК и Teboil, 00:35
Басария извинился, что назвал россиян в Абхазии угрозой нацбезопасности Политика, 00:21
«Челси» стал первым финалистом клубного чемпионата мира Спорт, 00:21
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
В Киеве сообщили о работе ПВО Политика, 00:14
Полиция задержала арбитра из-за решающего пенальти в матче «Торпедо» Спорт, 00:10
Назван топ-10 стран, где россияне чаще всего покупали жилье в 2025 году Недвижимость, 00:00
Три человека погибли при ударе ВСУ по пляжу в Курске Политика, 08 июл, 23:51
В Армении приняли законы о национализации компании Карапетяна Политика, 08 июл, 23:46
Более половины жителей Канады и Мексики сочли США главной угрозой Политика, 08 июл, 23:39
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на полеты Политика, 08 июл, 23:06