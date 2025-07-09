В Киеве сообщили о работе ПВО

Мэр Киева Кличко сообщил о работе противовоздушной обороны в украинской столице. До этого в городе объявили воздушную тревогу

Фото: Thibault Camus / AP / ТАСС

В Киеве сработала ПВО, сообщил мэр города Виталий Кличко в своем телеграм-канале и призвал жителей украинской столицы оставаться в укрытиях.

«Суспильне» пишут, что в Киевской области и Днепре прогремели взрывы. До этого издание сообщило о взрывах в Запорожской области и воздушной тревоге на всей территории Украины.

В Киеве о воздушной тревоге городская военная администрация сообщила в 22:50 мск.

Ранее взрывы прозвучали в Киеве, Одессе и Харькове 7 июля. Тогда начальник киевской военной администрации Тимур Ткаченко тогда рассказал о падении обломков в Деснянском районе.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.