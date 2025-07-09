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Военная операция на Украине ,  
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Дрон ВСУ ударил по инфекционному корпусу Рыльской больницы

Хинштейн: ВСУ ударили по инфекционному корпусу Рыльской ЦРБ, двое пострадали
Сюжет
Военная операция на Украине
Беспилотник ВСУ ударил по инфекционному корпусу Рыльской ЦРБ и зданию скорой помощи в Курской области. До этого три человека погибли из-за удара дрона ВСУ по городскому пляжу в Курске
Фото: Дарья Широкова/РБК/ТАСС
Фото: Дарья Широкова/РБК/ТАСС

Украинский беспилотник ударил по инфекционному корпусу Рыльской больницы и зданию скорой помощи в Курской области. В результате пострадали два человека, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

По словам главы региона, у 30-летней женщины резаная рана груди, она в состоянии средней степени тяжести, ее госпитализировали. У 51-летней женщины осколочное ранение правого бедра, ушиб мягких тканей правого коленного сустава. Она будет наблюдаться амбулаторно.

Кроме того, в результате удара дрона пострадало остекление зданий, загорелась кровля. Еще один дрон ударил по административному зданию ЗАО «Агрофирма Рыльская». Там тоже начался пожар, уточнил Хинштейн.

МЧС региона более четырех часов назад объявило опасность атаки БПЛА и ракетную опасность.

До этого в ночь на 9 июля Хинштейн сообщил об ударе беспилотника ВСУ по городскому пляжу в Курске. Там погибли три мужчины, один из них — сотрудник Росгвардии, который в момент происшествия оказывал помощь людям. Глава региона пообещал представить его к госнаграде. Еще семь человек пострадали, в том числе пятилетний мальчик.

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Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Александр Хинштейн Рыльск Курская область
Александр Хинштейн фото
Александр Хинштейн
политик, врио губернатора Курской области
26 октября 1974 года
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