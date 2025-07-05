Более 50 рейсов задержали в Пулково из-за ограничений полетов
Более 50 рейсов задержали в аэропорту Санкт-Петербурге Пулково на фоне ограничений полетов, сообщила пресс-служба аэропорта в телеграм-канале.
«Обслуживающий персонал и наземные службы работают в усиленном режиме. <...> На текущий момент задержано более 50 рейсов», — говорится в публикации.
В пресс-службе воздушной гавани отметили, что сейчас авиакомпании вынужденно корректируют расписания. Ведется работа с пассажирами, им предоставили воду и еду.
4 июля в 23:25 мск в Пулково ввели временные ограничения на полеты. Представитель Росавиации Артем Кореняко объяснил, что это необходимо, чтобы обеспечить безопасность полетов гражданских воздушных судов.
Ограничения сняли в 01:50, однако вскоре ввели их вновь. Кореняко тогда же сообщил, что прием и выпуск самолетов также ограничили в аэропорту Саратова.
В ночь на 5 июля над двумя районами Ленинградской области сбили беспилотники. Дроны уничтожили в Гатчинском округе и над Тосненским районом Ленинградской области.
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