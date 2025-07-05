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Военная операция на Украине ,  
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Более 50 рейсов задержали в Пулково из-за ограничений полетов

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Военная операция на Украине

Более 50 рейсов задержали в аэропорту Санкт-Петербурге Пулково на фоне ограничений полетов, сообщила пресс-служба аэропорта в телеграм-канале.

«Обслуживающий персонал и наземные службы работают в усиленном режиме. <...> На текущий момент задержано более 50 рейсов», — говорится в публикации.

В пресс-службе воздушной гавани отметили, что сейчас авиакомпании вынужденно корректируют расписания. Ведется работа с пассажирами, им предоставили воду и еду.

В аэропорту Пулково ввели ограничения на полеты
Политика
Фото:Максим Константинов/ТАСС

4 июля в 23:25 мск в Пулково ввели временные ограничения на полеты. Представитель Росавиации Артем Кореняко объяснил, что это необходимо, чтобы обеспечить безопасность полетов гражданских воздушных судов.

Ограничения сняли в 01:50, однако вскоре ввели их вновь. Кореняко тогда же сообщил, что прием и выпуск самолетов также ограничили в аэропорту Саратова.

В ночь на 5 июля над двумя районами Ленинградской области сбили беспилотники. Дроны уничтожили в Гатчинском округе и над Тосненским районом Ленинградской области. 

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Теги
Полина Дуганова
ограничение аэропорты дроны БПЛА беспилотники Санкт-Петербург Пулково задержка рейсов рейс
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