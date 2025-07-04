В аэропорту Пулково ввели ограничения на полеты

В петербургском аэропорту Пулково введены временные ограничения на полеты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Это сделано для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

За последний час ограничения вводились также в аэропортах Тамбова и Нижнего Новгорода. Днем полеты приостановили в аэропорту Калуги, об отмене ограничений не сообщалось.

Минобороны сообщило, что за три часа с 20.00 мск до 23.00 мск над регионами России были сбиты 42 украинских дрона. Больше всего, 28, над Белгородской областью.

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