В Пулково второй раз за ночь ограничили полеты

В аэропорту Пулково второй раз за ночь запретили полеты, сообщили в Росавиации. В прошлый раз ограничения действовали более двух часов. Также полеты ограничили в аэропорту Саратова

Пассажирские самолеты в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге (Фото: Роман Наумов/URA.RU/ТАСС)

В петербургском аэропорту Пулково вновь ввели временные ограничения на полеты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

В прошлый раз ограничения вводились незадолго до полуночи и действовали более двух часов.

По словам Кореняко, также прием и выпуск самолетов ограничен в аэропорту Саратова. Накануне, 4 июля, там также действовали ограничения. Они продлились около трех часов.

Ночью глава Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в Гатчинском округе и над Тосненским районом российские военные уничтожили по одному дрону.

По его словам, никто не пострадал, разрушений нет, однако режим воздушной опасности в Ленобласти сохраняется.