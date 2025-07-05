В Пулково второй раз за ночь ограничили полеты
В петербургском аэропорту Пулково вновь ввели временные ограничения на полеты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
В прошлый раз ограничения вводились незадолго до полуночи и действовали более двух часов.
По словам Кореняко, также прием и выпуск самолетов ограничен в аэропорту Саратова. Накануне, 4 июля, там также действовали ограничения. Они продлились около трех часов.
Ночью глава Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в Гатчинском округе и над Тосненским районом российские военные уничтожили по одному дрону.
По его словам, никто не пострадал, разрушений нет, однако режим воздушной опасности в Ленобласти сохраняется.
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