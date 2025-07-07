Очевидцы рассказали о хаосе в аэропортах из-за ситуации в Пулково

В Пулково сообщили, что на утро понедельника 104 рейса задержаны, 20 отменены. Очевидцы, летящие в Петербург и из города, рассказали о ситуации в аэропортах из-за ограничений, которые несколько раз вводили с 5 июля

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К утру 7 июля сложности с авиарейсами из и в Санкт-Петербург по-прежнему сохраняются из-за введенных ранее ограничений в использовании воздушного пространства, жалуются пассажиры.

Один из очевидцев в Пулково рассказал РБК, что в петербургском аэропорту «люди спят и сидят на полу». Его рейс на Пхукет SU628 изначально должен был вылететь в воскресенье, 6 июля, в 19:25. По словам пассажира, сейчас на табло указано, что вылет назначен на 9:30 7 июля, но регистрация так и не началась, при этом на борту должно быть 300 человек. «Я уезжал из аэропорта и обеспечивал себя сам, поэтому не могу сказать про поддержку от аэропорта и авиакомпании «Аэрофлот». Но объявляют, что обладатели посадочных [талонов] могут подойти за водой и питанием. А вот те, кто без посадочного, — не знаю», — сказал он.

Другой пассажир сообщил РБК, что направлялся из Новосибирска в Санкт-Петербург и должен был прилететь около 17:00 в воскресенье, но около 20:00 самолет приземлился в Домодедово. В четыре утра понедельника, после восьмичасового пребывания в московском аэропорту, он вылетел в Петербург. «В Домодедово было нормально, тут были задержаны, посажены рейсы S7 и «Уральских авиалиний», всего около шести рейсов», — сказал собеседник.

Еще одна очевидица рассказала, что третий день не может вылететь из Еревана в Санкт-Петербург, рейс был назначен на 21:10 5 июля. «Компания «Аэрофлот» на обе ночи предоставила хорошие гостиницы с питанием и трансфером. В аэропорту Еревана спокойно, представители авиакомпании выходят на связь с людьми», — сказала она РБК.

По словам очевидицы Виктории, она должна была вылететь из Пулково в Шереметьево в восемь утра, но ночью рейс отменили, а ее пересадили на другой, назначенный в 9:30. Сейчас он задерживается. «Толпа, очередь в пол-Пулково на информационные стойки «Аэрофлота», чтобы обменять билеты, — рассказала она «Фонтанке».

Толпы людей скопились и в Шереметьево.

Еще один пассажир сообщил изданию, что вечером и ночью в Пулково «была патовая ситуация». По словам собеседника, авиакомпании переносили рейсы на один час, а пассажиров по телефону призывали ориентироваться на табло. «Люди вынуждены ехать в аэропорт. Приезжаешь в аэропорт — там говорят, зачем приехали, небо закрыто, табло неактуально, все неверно, интернета нет», — рассказал он.

По словам очевидицы Аполлинарии, ночью в Пулково табло не работали и не было сотовой связи, но сотрудники аэропорта старались помочь пассажирам. Людям дают воду, раскладные стулья, а семьи с детьми пускают в бизнес-зал, аэропорт ввел комплекс мер для комфорта пассажиров, пишет «Фонтанка».

В пресс-службе Пулково сообщили РБК, что за последние трое суток ограничения на прием и выпуск самолетов вводили пять раз, последние длились восемь часов. Меры принимали по независящим от аэропорта причинам, отметили там.

По состоянию на 8:00 мск 104 рейса задержаны на два и более часов, сообщили в Пулково. За трое суток на запасные аэродромы отправили 82 рейса, из них 52 вернулись. 20 отменены с последующей перерегистрацией. «Стабилизировать расписание планируем до конца дня с частным переносом рейсов на 8 июля», — сообщили в аэропорту.

Ограничения в Пулково и других российских аэропортах вводят на фоне угроз атак беспилотников. С 5 июля аэропорт Санкт-Петербурга приостанавливал работу несколько раз, вечером в воскресенье в терминал пускали только по билетам. В Пулково работает оперативный штаб, в который входят представители аэропорта, авиакомпаний и различных ведомств.

В аэропорту Сочи сообщили РБК, что в течение 7 июля «авиакомпании будут стабилизировать расписание полетов» в связи с ограничениями в Поволжье, Москве и Петербурге. «Возможны вынужденные переносы, отмены или объединения некоторых рейсов, о чем авиакомпании своевременно информируют пассажиров», — отметили там, добавив, что в сочинском аэропорту скоплений пассажиров сейчас нет.

Росавиация сообщила, что вместе с Минтрансом контролирует работу воздушного транспорта, «ситуация полностью управляема и нормализуется». По данным ведомства, с 5 июля задержали 1,9 тыс. рейсов на вылет и прилет, 485 отменили, 88 ушло на запасные аэродромы. Было оформлено 43 тыс. вынужденных возвратов билетов.