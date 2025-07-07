 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Очевидцы рассказали о хаосе в аэропортах из-за ситуации в Пулково

В Пулково сообщили, что на утро понедельника 104 рейса задержаны, 20 отменены. Очевидцы, летящие в Петербург и из города, рассказали о ситуации в аэропортах из-за ограничений, которые несколько раз вводили с 5 июля

Очевидцы рассказали о хаосе в аэропортах из-за ситуации в Пулково
Video

К утру 7 июля сложности с авиарейсами из и в Санкт-Петербург по-прежнему сохраняются из-за введенных ранее ограничений в использовании воздушного пространства, жалуются пассажиры.

Один из очевидцев в Пулково рассказал РБК, что в петербургском аэропорту «люди спят и сидят на полу». Его рейс на Пхукет SU628 изначально должен был вылететь в воскресенье, 6 июля, в 19:25. По словам пассажира, сейчас на табло указано, что вылет назначен на 9:30 7 июля, но регистрация так и не началась, при этом на борту должно быть 300 человек. «Я уезжал из аэропорта и обеспечивал себя сам, поэтому не могу сказать про поддержку от аэропорта и авиакомпании «Аэрофлот». Но объявляют, что обладатели посадочных [талонов] могут подойти за водой и питанием. А вот те, кто без посадочного, — не знаю», — сказал он.

Другой пассажир сообщил РБК, что направлялся из Новосибирска в Санкт-Петербург и должен был прилететь около 17:00 в воскресенье, но около 20:00 самолет приземлился в Домодедово. В четыре утра понедельника, после восьмичасового пребывания в московском аэропорту, он вылетел в Петербург. «В Домодедово было нормально, тут были задержаны, посажены рейсы S7 и «Уральских авиалиний», всего около шести рейсов», — сказал собеседник.

Транспортный коллапс между Москвой и Петербургом. Главное
Общество
Фото:Евгений Биятов / РИА Новости

Еще одна очевидица рассказала, что третий день не может вылететь из Еревана в Санкт-Петербург, рейс был назначен на 21:10 5 июля. «Компания «Аэрофлот» на обе ночи предоставила хорошие гостиницы с питанием и трансфером. В аэропорту Еревана спокойно, представители авиакомпании выходят на связь с людьми», — сказала она РБК.

По словам очевидицы Виктории, она должна была вылететь из Пулково в Шереметьево в восемь утра, но ночью рейс отменили, а ее пересадили на другой, назначенный в 9:30. Сейчас он задерживается. «Толпа, очередь в пол-Пулково на информационные стойки «Аэрофлота», чтобы обменять билеты, — рассказала она «Фонтанке».

Толпы людей скопились и в Шереметьево.

Очевидцы рассказали о хаосе в аэропортах из-за ситуации в Пулково

В Пулково предупредили об ограничениях на проход в зоны ожидания вылета
Общество
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Еще один пассажир сообщил изданию, что вечером и ночью в Пулково «была патовая ситуация». По словам собеседника, авиакомпании переносили рейсы на один час, а пассажиров по телефону призывали ориентироваться на табло. «Люди вынуждены ехать в аэропорт. Приезжаешь в аэропорт — там говорят, зачем приехали, небо закрыто, табло неактуально, все неверно, интернета нет», — рассказал он.

По словам очевидицы Аполлинарии, ночью в Пулково табло не работали и не было сотовой связи, но сотрудники аэропорта старались помочь пассажирам. Людям дают воду, раскладные стулья, а семьи с детьми пускают в бизнес-зал, аэропорт ввел комплекс мер для комфорта пассажиров, пишет «Фонтанка».

В пресс-службе Пулково сообщили РБК, что за последние трое суток ограничения на прием и выпуск самолетов вводили пять раз, последние длились восемь часов. Меры принимали по независящим от аэропорта причинам, отметили там.

По состоянию на 8:00 мск 104 рейса задержаны на два и более часов, сообщили в Пулково. За трое суток на запасные аэродромы отправили 82 рейса, из них 52 вернулись. 20 отменены с последующей перерегистрацией. «Стабилизировать расписание планируем до конца дня с частным переносом рейсов на 8 июля», — сообщили в аэропорту.

Губернатор сообщил о попытке атаки дронов в Ленинградской области
Политика
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

Ограничения в Пулково и других российских аэропортах вводят на фоне угроз атак беспилотников. С 5 июля аэропорт Санкт-Петербурга приостанавливал работу несколько раз, вечером в воскресенье в терминал пускали только по билетам. В Пулково работает оперативный штаб, в который входят представители аэропорта, авиакомпаний и различных ведомств.

В аэропорту Сочи сообщили РБК, что в течение 7 июля «авиакомпании будут стабилизировать расписание полетов» в связи с ограничениями в Поволжье, Москве и Петербурге. «Возможны вынужденные переносы, отмены или объединения некоторых рейсов, о чем авиакомпании своевременно информируют пассажиров», — отметили там, добавив, что в сочинском аэропорту скоплений пассажиров сейчас нет.

Росавиация сообщила, что вместе с Минтрансом контролирует работу воздушного транспорта, «ситуация полностью управляема и нормализуется». По данным ведомства, с 5 июля задержали 1,9 тыс. рейсов на вылет и прилет, 485 отменили, 88 ушло на запасные аэродромы. Было оформлено 43 тыс. вынужденных возвратов билетов.

Читайте РБК в Telegram.

Макрон назвал свой разговор с Путиным важным для Франции

Исполнитель роли Коула в «Зачарованных» умер от рака

Путин наградил погибшего замглавкома ВМФ Гудкова

Топ-10 самых подешевевших акций на Московской бирже

На поезда из Петербурга в Москву полностью закончились билеты

В Москве температура может побить почти 30-летний рекорд

Каким должен доход для «нормальной» жизни. Инфографика

Илон Маск объявил о создании собственной политической партии

Рютте описал звонок Си Цзиньпина Путину в случае нападения на Тайвань

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Виктория Хабарова Виктория Хабарова, Наталия Анисимова Наталия Анисимова, Ольга Ваганова Ольга Ваганова
Пулково Санкт-Петербург аэропорты отмена рейсов задержка рейсов
Материалы по теме
Роспотребнадзор открыл горячую линию в связи с отменой и задержкой рейсов
Общество
Аэропорты Иваново, Тамбова и Ярославля возобновили рейсы
Политика
Аэропорт Пулково на час возобновил прием рейсов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 5 июля
EUR ЦБ: 93,01 (-0,12) Инвестиции, 05 июл, 23:30 Курс доллара на 5 июля
USD ЦБ: 78,84 (+0,05) Инвестиции, 05 июл, 23:30
«Резюме» для товара: зачем нанимать свой собственный продукт на работуПодписка на РБК, 11:15
Сборку обновленного Evolute i-Space в России переведут на полный цикл Авто, 11:14
В Воронежской области задержали 15 поездов после падения дрона Политика, 11:07
Кто такие молодые взрослые и что для них значат деньги РБК и Сбер, 11:05
Путин назначил Андрея Никитина преемником Старовойта в Минтрансе⁠ Политика, 11:05
ОАЭ опровергли возможность получения «золотой визы» за стейкинг Toncoin Крипто, 11:04
От автомобилей к электронике: сможет ли новый промсбор защитить рынокПодписка на РБК, 11:00
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Профсоюзы напомнили, какую часть премии сможет удерживать работодатель Общество, 11:00
В Росавиации назвали число рейсов, которые еще задерживаются Политика, 10:54
Стартовали съемки второй части фильма «Волшебник Изумрудного города» Life, 10:50
Autonews назвал шесть самых серьезных отзывов машин в России за 2025 год Авто, 10:47
Топ-5 ошибок бизнеса в работе с самозанятыми: как их избежатьПодписка на РБК, 10:42
ФАС завела дело против импортера антибиотика для лечения пневмонии Общество, 10:36
10 правил, которые помогут чувствовать радость во второй половине жизниПодписка на РБК, 10:23