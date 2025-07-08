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Новые законы в России ,  
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Госдума повысила пособие по беременности для студенток

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Новые законы в России
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Госдума приняла закон о повышении пособия по беременности для студенток — теперь оно составит 100% от регионального прожиточного минимума, независимо от факта получения стипендии, следует из данных законодательной базы Государственной думы.

В пояснительной записке авторы закона объяснили, что на данный момент пособие выплачивают в размере стипендии за 140 дней больничного, что в среднем составляет от 9 тыс. руб. до 23 тыс. руб.

При этом с 1 января 2025 года прожиточный минимум трудоспособного населения в среднем по России составил 19 тыс. руб. Таким образом, за счет нового закона пособие за 140 дней отпуска составит около 90 тыс. руб.

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Фото:Владимир Андреев / URA.RU / TACC

В январе президент России Владимир Путин поручил правительству повысить пособие по беременности и родам для очно обучающихся женщин до уровня прожиточного минимума. В том же месяце Минтруд также предложил увеличить эти выплаты до 74,9–90,2 тыс. рублей в зависимости от региона.

На фоне рекордно низкой рождаемости в стране — по данным Росстата за 2023 год коэффициент составил 1,4 — власти назвали ситуацию критической. Путин призывал изменить тенденции снижения рождаемости и откладывания браков и родов.

При этом сами россияне разделились во мнениях о единовременных выплатах беременным школьницам: 43% — за, 40% — против. Среди мужчин уровень поддержки выше (45%), чем среди женщин (41%). Против выступили 36% мужчин и 42% женщин.

Глава думского комитета Нина Останина в марте заявила, что выплаты — вынужденная мера, а не стимул к беременности. Детский омбудсмен Свердловской области Игорь Мороков также выступил против, назвав такие выплаты аморальными.

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Полина Дуганова
пособия студентки беременность Россия рождение ребенка правительство
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