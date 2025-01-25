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Политика ,  
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Путин поручил повысить пособие по беременности и родам для студенток

Кабмину поручили до 15 апреля увеличить пособие по беременности и родам студенткам до прожиточного минимума. Средний уровень последнего Минтруд оценивал в 19,3 тыс. руб., а рост пособий в зависимости от региона — до 90,2 тыс. руб.
Фото: Kmikhidov / Shutterstock
Фото: Kmikhidov / Shutterstock

Пособие по беременности и родам женщинам, обучающимся по очной форме, необходимо увеличить до прожиточного минимума. Соответствующее поручение правительству дал президент России Владимир Путин по итогам заседания Госсовета по вопросам социальной поддержки семей.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, среди других поручений:

  • уравнивание социальных гарантий Героев Труда и матерей-героинь, получивших это звание с 2022 года;
  • исключение ежемесячного детского пособия из расчетов среднедушевого дохода семьи при оказании социальной помощи;
  • увеличение не облагаемых НДФЛ сумм единовременных выплат при рождении ребенка до 1 млн руб.;
  • снятии ограничений по максимальному периоду ухода за ребенком до полутора лет, засчитываемых в страховой стаж, и установление соответствующего коэффициента за календарный год при рождении пятого и последующих детей.

Правительству поручили также распространить семейную ипотеку со ставкой не более 6% на вторичную недвижимость в населенных пунктах с недостаточным объемом жилищного строительства.

Президент ожидает от кабмина соответствующего доклада до 15 апреля.

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Общество
Фото:Кирилл Каллиников / РИА Новости

23 января Минтруд предложил увеличить декретные пособия для российских студенток до 74,9–90,2 тыс. руб. в зависимости от региона. В ведомстве оценили средний размер прожиточного минимума на 2025 год в 19,3 тыс. руб., которые делятся на 30 и умножаются на 140 дней отпуска по беременности и родам. По данным министерства, эти изменения затронут около 7 тыс. Оператором выплат выступит Социальный фонд России.

По итогам 2023 года Росстат отчитывался о рекордно низком уровне суммарного коэффициента рождаемости (среднее число детей на одну женщину) в России, который составил 1,4. В Кремле сочли этот показатель «катастрофическим» для будущего нации. В конце прошлого года Путин призывал «переломить» тенденцию к снижению рождаемости, откладыванию вступления в брак и рождения детей.

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Россия Владимир Путин пособие студентка декрет рождение ребенка мать-героиня правительство
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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