 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Останина призвала не подталкивать школьниц к беременности и родам

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Роды и воспитание ребенка — большая нагрузка для несовершеннолетних девушек, поэтому не нужно поощрять их рожать в школьном возрасте. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Так она прокомментировала указ губернатора Орловской области, по которому беременные школьницы могут получить 100 тыс. руб. единовременно.

«С одной стороны, организм девочки еще не готов к тому, чтобы она стала мамой. С другой стороны, далеко не всегда семья способна еще одного ребенка потянуть. С третьей — дети должны учиться, получить полноценное образование», — пояснила Останина.

По ее словам, если школьница забеременела, то «от этого никуда не уйти и поддерживать надо». Однако специально «поощрять детей становиться родителями в школе» не стоит.

Помимо этого депутат напомнила, что Орловская область и так вошла в число регионов с финансовой поддержкой жителей за рождение детей.

В беседе с «Лентой.ру» Останина добавила, что в указ надо внести поправку о том, что такая мера — «вынужденная, исключительная» и ни в коей случае «не мотивирующая и поощрительная».

В Орловской области ввели штрафы за склонение к абортам
Общество

20 марта в Орловской области опубликовали указ главы региона, по которому возможность получить единовременную выплату в 100 тыс. руб. распространили на школьниц, вставших на учет по беременности.

Норма, заработавшая с 1 января 2025 года, изначально касалась только студенток. Как заявили в местном департаменте социальной защиты, мера направлена на «улучшение демографической ситуации в Орловской области, поддержки рождаемости, обеспечения достойного качества жизни семей региона».

Читайте РБК в Telegram.

Переговоры России и США в Эр-Рияде. Что известно к этому часу

Ефремов пообещал бросить пить и выходит из колонии

Губернатор объяснил указ о 100 тыс. руб. для беременных школьниц

Путин передал Трампу «личный» подарок

Власти раскрыли детали создания Национальной базы генетической информации

Союзники США задумались о ядерном оружии из-за сближения Трампа с Россией

Новая атака дронов на КТК в Краснодарском крае. Инфографика

Трамп пожаловался на портрет, который висит в Капитолии штата Колорадо

Путин подписал закон о повторном получении бесплатных земельных участков

Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Госдума Нина Останина несовершеннолетние Дети беременность выплаты Орловская область
Материалы по теме
В Орловской области начнут выплачивать беременным студенткам по ₽100 тыс.
Политика
В Орловской области школьницы получат ₽100 тыс. за беременность
Общество
В Орловской области ввели штрафы за склонение к абортам
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 22 марта
EUR ЦБ: 91,43 (-1,04) Инвестиции, 21 мар, 17:35 Курс доллара на 22 марта
USD ЦБ: 84,64 (+0,24) Инвестиции, 21 мар, 17:35
FT узнала о беспокойстве в Европе из-за переговоров по Черному морюПолитика, 14:27
В Приморье разбился штурмовик Су-25Политика, 14:25
Универсальный код: что происходит вокруг внедрения единого QRОтрасли, 14:25
Активность в сети и количество Ethereum на биржах упали. Что с альткоиномКрипто, 14:13
Орловский губернатор заявил, что в регионе сейчас нет беременных школьницОбщество, 14:12
Мирра Андреева пожаловалась на хейт в соцсетях после проигрыша в МайамиСпорт, 14:05
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура КитаяРБК и ВТБ, 14:03
Как добиваться желаемого в любом разговоре
Овладейте действенными техниками на интенсиве РБК Pro «Искусство убеждать»
Подробнее
Комитет Думы одобрил уголовную статью за незаконную регистрацию ИПОбщество, 14:02
Суд принял решение по УДО Михаила ЕфремоваОбщество, 14:00
Как повысить доступность сайтов автодилера на 30%РБК Компании, 14:00
Появилось фото с места пожара в элитном ЖК в центре МосквыГород, 13:59
Президент Грузии отозвал из КС иск о законе об иноагентахПолитика, 13:57
Крыса в мисо-супе обвалила акции японского ресторанного холдингаИнвестиции, 13:54
FT узнала о беспокойстве в ЕС по вопросу беспошлинного ввоза с УкраиныПолитика, 13:53