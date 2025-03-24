Останина призвала не подталкивать школьниц к беременности и родам

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Роды и воспитание ребенка — большая нагрузка для несовершеннолетних девушек, поэтому не нужно поощрять их рожать в школьном возрасте. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Так она прокомментировала указ губернатора Орловской области, по которому беременные школьницы могут получить 100 тыс. руб. единовременно.

«С одной стороны, организм девочки еще не готов к тому, чтобы она стала мамой. С другой стороны, далеко не всегда семья способна еще одного ребенка потянуть. С третьей — дети должны учиться, получить полноценное образование», — пояснила Останина.

По ее словам, если школьница забеременела, то «от этого никуда не уйти и поддерживать надо». Однако специально «поощрять детей становиться родителями в школе» не стоит.

Помимо этого депутат напомнила, что Орловская область и так вошла в число регионов с финансовой поддержкой жителей за рождение детей.

В беседе с «Лентой.ру» Останина добавила, что в указ надо внести поправку о том, что такая мера — «вынужденная, исключительная» и ни в коей случае «не мотивирующая и поощрительная».

20 марта в Орловской области опубликовали указ главы региона, по которому возможность получить единовременную выплату в 100 тыс. руб. распространили на школьниц, вставших на учет по беременности.

Норма, заработавшая с 1 января 2025 года, изначально касалась только студенток. Как заявили в местном департаменте социальной защиты, мера направлена на «улучшение демографической ситуации в Орловской области, поддержки рождаемости, обеспечения достойного качества жизни семей региона».