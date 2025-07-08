 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Посольство назвало санкции против РХБЗ платой за правду о происках Запада

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Санкции Великобритании против командования радиационной, химической и биологической защитой (РХБЗ) Вооруженных сил России — это попытка отвлечь внимание от «многократно задокументированных случаев» применения ВСУ отравляющих веществ с поддержки Запада. Об этом заявила пресс-служба посольства России в Великобритании.

«Этой нелегитимной акцией британские власти вновь пытаются отвлечь внимание от многократно задокументированных случаев применения отравляющих веществ своей террористической клиентурой в ВСУ», — отметили в посольстве.

По мнению дипломатов, британские санкции против РХБЗ не имеют смысла, а введены они были из-за того, что российские военные «раскрывают миру правду о «химических» происках стран Запада».

МИД ответил на заявление Парижа о планах ЕС ввести самые жесткие санкции
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

Накануне, 7 июля, Лондон внес в санкционный список против России начальника РХБЗ генерал-майора Алексея Ртищева и его заместителя генерал-майора Андрея Марченко. Британские власти объяснили это продолжающимися военными действиями на Украине.

Меры коснулись и Научно-исследовательского института прикладной химии, расположенного в подмосковном Сергиевом Посаде. Основанием для введения санкций значится «запрещенная деятельность, связанная с химическим оружием».

Российские власти уже заявляли ранее, что ВСУ могут применять отравляющие вещества для ведения боев. Так, в августе 2024 года российские военные нашли в одном из их тайников подготовленные к применению токсичные вещества. О том, что украинские военные продолжают применять токсичные химикаты в зоне боевых действий против российской армии и мирных жителей, заявила в октябре официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, причина этого — поддержка со стороны США, Великобритании, Германии и Франции.

Москва считает западные санкции нелегитимными и неэффективными и требует их отменить.

Читайте РБК в Telegram.

Мишустин сменил главу Росаккредитации

Глава Россотрудничества рассказал о причинах потери влияния России в СНГ

Пашинян заявил, что будет руководить «освобождением» Армянской церкви

Примаков назвал незаконным задержание российских айтишников в Баку

Wildberries запустит доставку готовой еды из ресторанов

«Голос» объявил о прекращении деятельности

Нетаньяху решил выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира

Трамп пообещал поставить больше оружия Украине

Правительство одобрило проект закона о рубках на Байкале

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Софья Полковникова
войска РХБЗ санкции Великобритания
Материалы по теме
МИД ответил на заявление Парижа о планах ЕС ввести самые жесткие санкции
Политика
Кремль пообещал минимизировать последствия анонсированных Парижем санкций
Политика
Париж пообещал «самые жесткие санкции» ЕС против России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 8 июля
EUR ЦБ: 92,41 (-0,6) Инвестиции, 00:32 Курс доллара на 8 июля
USD ЦБ: 78,72 (-0,12) Инвестиции, 00:32
В России продолжат искать серых майнеров. Как поможет реестр оборудования Крипто, 14:44
Лучший бомбардир в истории «Ахмата» вернулся в клуб Спорт, 14:42
Германия обвинила Китай в атаке немецкого военного самолета лазером Политика, 14:38
Снимавшего для ВСУ объект в Севастополе приговорили к 17 годам заключения Политика, 14:36
С начала года в России разорились 200 автодилеров Авто, 14:34
В Подмосковье 15 человек пострадали при опрокидывании микроавтобуса Общество, 14:31
Как инфляция «съедает» сбережения и как их спасти РБК и ПСБ, 14:30
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Грушко назвал «молчание ягнят» самой жесткой санкцией ЕС против России Политика, 14:27
В МИД Украины появились департамент ЕС и управление НАТО Политика, 14:26
Трамп пообещал Зеленскому ракеты-перехватчики для Patriot Политика, 14:26
На «Иннопроме» назвали самые востребованные российские цифровые решения Отрасли, 14:22
Арина Аверина рассказала об отношениях с фигуристом Спорт, 14:14
Володин указал преемнику Старовойта на «кочующую» в Минтрансе проблему Политика, 14:13
Посольство назвало санкции против РХБЗ платой за правду о происках Запада Политика, 14:10