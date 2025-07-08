Посольство назвало санкции против РХБЗ платой за правду о происках Запада

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Санкции Великобритании против командования радиационной, химической и биологической защитой (РХБЗ) Вооруженных сил России — это попытка отвлечь внимание от «многократно задокументированных случаев» применения ВСУ отравляющих веществ с поддержки Запада. Об этом заявила пресс-служба посольства России в Великобритании.

«Этой нелегитимной акцией британские власти вновь пытаются отвлечь внимание от многократно задокументированных случаев применения отравляющих веществ своей террористической клиентурой в ВСУ», — отметили в посольстве.

По мнению дипломатов, британские санкции против РХБЗ не имеют смысла, а введены они были из-за того, что российские военные «раскрывают миру правду о «химических» происках стран Запада».

Накануне, 7 июля, Лондон внес в санкционный список против России начальника РХБЗ генерал-майора Алексея Ртищева и его заместителя генерал-майора Андрея Марченко. Британские власти объяснили это продолжающимися военными действиями на Украине.

Меры коснулись и Научно-исследовательского института прикладной химии, расположенного в подмосковном Сергиевом Посаде. Основанием для введения санкций значится «запрещенная деятельность, связанная с химическим оружием».

Российские власти уже заявляли ранее, что ВСУ могут применять отравляющие вещества для ведения боев. Так, в августе 2024 года российские военные нашли в одном из их тайников подготовленные к применению токсичные вещества. О том, что украинские военные продолжают применять токсичные химикаты в зоне боевых действий против российской армии и мирных жителей, заявила в октябре официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, причина этого — поддержка со стороны США, Великобритании, Германии и Франции.

Москва считает западные санкции нелегитимными и неэффективными и требует их отменить.