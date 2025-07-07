Британия ввела санкции против начальника войск РХБЗ и его заместителя

Великобритания ввела новые санкции против российских физлиц и компаний. В санкционный список попали начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Ртищев и его заместитель Марченко

Алексей Ртищев (Фото: Минобороны России)

Великобритания расширила санкционный список в отношении России в связи с продолжающимися боевыми действиями на Украине и внесла в него начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-майора Алексея Ртищева и его заместителя генерал-майора Андрея Марченко. Теперь им запрещено въезжать в Великобританию, а их активы на территории страны, если таковые имеются, будут заморожены.

Согласно обновленному списку на сайте британского правительства, под санкции также попали Научно-исследовательский институт прикладной химии, расположенный в подмосковном Сергиевом Посаде. Основанием для введения санкций значится «запрещенная деятельность, связанная с химическим оружием».

Под британскими санкциями находился и предшественник Ртищева на посту начальника войск химзащиты Игорь Кириллов. В список его внесли в октябре 2024 года. В декабре прошлого года Кириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли в результате взрыва в Москве.

17 июня правительство Великобритании расширило антироссийские санкции, добавив в список еще шесть структур, четыре физических лица и 20 судов, которые британские власти считают связанными с Россией. Ограничения были введены против Главного управления глубоководных исследований Минобороны России. Санкции коснулись также компании Rosneft Marine UK Limited и ООО «Металлург».

Москва считает западные санкции нелегитимными и неэффективными и требует их отменить. МИД России в ответ на «враждебные действия британской стороны» неоднократно запрещал въезд гражданам Великобритании.