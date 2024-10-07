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Украинские военные продолжают применять токсичные химикаты в зоне боевых действий против российской армии и мирных жителей, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, причина этого — поддержка со стороны США, Великобритании, Германии и Франции. Россия будет и дальше предоставлять доказательства применения химического оружия Украиной, заверила Захарова. «Виновные в этих и других преступлениях против граждан России будут установлены и понесут заслуженное и неотвратимое наказание», — добавила она.

Ранее в российском Минобороны сообщили, что Украина готовит провокацию и намерена обвинить Россию в использовании отравляющих веществ в зоне боев. По данным ведомства, Украина таким образом хочет добиться лишения представителей России должностей в Техническом секретариате Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО). К подготовке провокации причастны США, подчеркнули в министерстве.

Москва после начала военной операции неоднократно обвиняла Киев в подготовке провокаций с химоружием. Украинские власти отрицали подготовку таких действий.