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Военная операция на Украине ,  
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Захарова заявила, что Украина продолжает применять химоружие в зоне боев

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Украинские военные продолжают применять токсичные химикаты в зоне боевых действий против российской армии и мирных жителей, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, причина этого — поддержка со стороны США, Великобритании, Германии и Франции. Россия будет и дальше предоставлять доказательства применения химического оружия Украиной, заверила Захарова. «Виновные в этих и других преступлениях против граждан России будут установлены и понесут заслуженное и неотвратимое наказание», — добавила она.

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Ранее в российском Минобороны сообщили, что Украина готовит провокацию и намерена обвинить Россию в использовании отравляющих веществ в зоне боев. По данным ведомства, Украина таким образом хочет добиться лишения представителей России должностей в Техническом секретариате Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО). К подготовке провокации причастны США, подчеркнули в министерстве.

Москва после начала военной операции неоднократно обвиняла Киев в подготовке провокаций с химоружием. Украинские власти отрицали подготовку таких действий.

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химическое оружие Мария Захарова Украина
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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