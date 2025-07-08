В Курске организуют точки с бесплатным Wi-Fi на случай перебоев со связью
Власти Курской области совместно с операторами связи создают сеть бесплатных общедоступных Wi-Fi-зон с целью обеспечить жителям региона устойчивый доступ к информационным ресурсам, сообщила пресс-служба регионального правительства. Там отметили, что первая точка с доступным интернетом появилась в новом месте для отдыха жителя Курска на Полугоре.
«Основная задача — предоставить жителям и гостям города резервный доступ в интернет, что особенно актуально в условиях возможных перебоев с мобильной связью», — говорится в сообщении.
На первом этапе собираются оборудовать необходимой телекоммуникационной инфраструктурой 17 локаций Курска.
Среди них:
- парк «Патриот» на проспекте Победы;
- парк Героев Гражданской войны на ул. Радищева;
- Театральная площадь на ул. Ленина;
- парк «Боева дача» на ул. Тускарной;
- сквер на пересечении улиц Союзной и Куйбышева;
- парк Пионеров на пл. Перекальского;
- лесопарковая зона в районе улицы Бойцов 9-й дивизии;
- сквер «Молодежный» на проспекте В. Клыкова;
- сквер на Майском бульваре;
- парк им. Дзержинского;
- парк КЗТЗ;
- сквер на площади Рокоссовского;
- парк Железнодорожников;
- зона отдыха у Ермошкина озера;
- сквер «Спортивный» на ул. Менделеева;
- сквер перед кинотеатром «Родина»;
- Привокзальная площадь около железнодорожного вокзала.
В планах расширить список городских локаций с зонами общедоступного Wi-Fi. Власти обещают делать это на основе обратной связи от местных жителей.
С весны текущего года ограничения на работу интернета регулярно вводят власти ряда российских регионов, прежде всего граничащих с Украиной или находящихся в центральной части страны. Помимо Курской области, это Ивановская, Орловская, Владимирская, Липецкая, Тульская, Ростовская и Воронежская области, а также Краснодарский край. Все они подвергаются налетам украинских беспилотников.
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