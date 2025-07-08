В Курске организуют точки с бесплатным Wi-Fi на случай перебоев со связью

Фото: Татьяна Симоненкова / ТАСС

Власти Курской области совместно с операторами связи создают сеть бесплатных общедоступных Wi-Fi-зон с целью обеспечить жителям региона устойчивый доступ к информационным ресурсам, сообщила пресс-служба регионального правительства. Там отметили, что первая точка с доступным интернетом появилась в новом месте для отдыха жителя Курска на Полугоре.

«Основная задача — предоставить жителям и гостям города резервный доступ в интернет, что особенно актуально в условиях возможных перебоев с мобильной связью», — говорится в сообщении.

На первом этапе собираются оборудовать необходимой телекоммуникационной инфраструктурой 17 локаций Курска.

Среди них: парк «Патриот» на проспекте Победы;

парк Героев Гражданской войны на ул. Радищева;

Театральная площадь на ул. Ленина;

парк «Боева дача» на ул. Тускарной;

сквер на пересечении улиц Союзной и Куйбышева;

парк Пионеров на пл. Перекальского;

лесопарковая зона в районе улицы Бойцов 9-й дивизии;

сквер «Молодежный» на проспекте В. Клыкова;

сквер на Майском бульваре;

парк им. Дзержинского;

парк КЗТЗ;

сквер на площади Рокоссовского;

парк Железнодорожников;

зона отдыха у Ермошкина озера;

сквер «Спортивный» на ул. Менделеева;

сквер перед кинотеатром «Родина»;

Привокзальная площадь около железнодорожного вокзала.

В планах расширить список городских локаций с зонами общедоступного Wi-Fi. Власти обещают делать это на основе обратной связи от местных жителей.

С весны текущего года ограничения на работу интернета регулярно вводят власти ряда российских регионов, прежде всего граничащих с Украиной или находящихся в центральной части страны. Помимо Курской области, это Ивановская, Орловская, Владимирская, Липецкая, Тульская, Ростовская и Воронежская области, а также Краснодарский край. Все они подвергаются налетам украинских беспилотников.