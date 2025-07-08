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Военная операция на Украине ,  
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В Курске организуют точки с бесплатным Wi-Fi на случай перебоев со связью

Власти Курской области создают сеть с бесплатным Wi-Fi на случай сбоя связи
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Татьяна Симоненкова / ТАСС
Фото: Татьяна Симоненкова / ТАСС

Власти Курской области совместно с операторами связи создают сеть бесплатных общедоступных Wi-Fi-зон с целью обеспечить жителям региона устойчивый доступ к информационным ресурсам, сообщила пресс-служба регионального правительства. Там отметили, что первая точка с доступным интернетом появилась в новом месте для отдыха жителя Курска на Полугоре.

«Основная задача — предоставить жителям и гостям города резервный доступ в интернет, что особенно актуально в условиях возможных перебоев с мобильной связью», — говорится в сообщении.

На первом этапе собираются оборудовать необходимой телекоммуникационной инфраструктурой 17 локаций Курска.

Среди них:

  • парк «Патриот» на проспекте Победы;
  • парк Героев Гражданской войны на ул. Радищева;
  • Театральная площадь на ул. Ленина;
  • парк «Боева дача» на ул. Тускарной;
  • сквер на пересечении улиц Союзной и Куйбышева;
  • парк Пионеров на пл. Перекальского;
  • лесопарковая зона в районе улицы Бойцов 9-й дивизии;
  • сквер «Молодежный» на проспекте В. Клыкова;
  • сквер на Майском бульваре;
  • парк им. Дзержинского;
  • парк КЗТЗ;
  • сквер на площади Рокоссовского;
  • парк Железнодорожников;
  • зона отдыха у Ермошкина озера;
  • сквер «Спортивный» на ул. Менделеева;
  • сквер перед кинотеатром «Родина»;
  • Привокзальная площадь около железнодорожного вокзала.

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Фото:Дарья Широкова / РБК

В планах расширить список городских локаций с зонами общедоступного Wi-Fi. Власти обещают делать это на основе обратной связи от местных жителей.

С весны текущего года ограничения на работу интернета регулярно вводят власти ряда российских регионов, прежде всего граничащих с Украиной или находящихся в центральной части страны. Помимо Курской области, это Ивановская, Орловская, Владимирская, Липецкая, Тульская, Ростовская и Воронежская области, а также Краснодарский край. Все они подвергаются налетам украинских беспилотников.

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Денис Малышев
Военная операция на Украине Курск мобильный интернет бесплатный интернет БПЛА
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