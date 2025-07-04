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Военная операция на Украине ,  
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Нижегородский губернатор заявил, что сбои интернета мешают его работе

Нижегородский губернатор Никитин заявил, что сбои интернета мешают его работе
Сюжет
Военная операция на Украине
Глеб Никитин
Глеб Никитин (Фото: Алексей Смагин / ТАСС)

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин признался, что ограничения на работу мобильного интернета мешают ему работать. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«С перебоями в работе мобильной связи и интернета я сталкиваюсь лично. Да, это непросто и сильно усложняет работу», — отметил Никитин.

Он уточнил, что уровень сигнала вышек сотовой связи был снижен в связи с угрозами атак украинских дронов, подчеркнув, что в Нижегородской области много интересных Киеву «промышленных предприятий, стратегических объектов». При этом рядом с ними расположены жилые дома, из-за чего зоны со слабой сетью велики «и затрагивают много жилых микрорайонов».

Никитин также отметил, что региональное минцифры «готовит карту с уже работающими точками городского бесплатного Wi-Fi в Нижнем Новгороде и Дзержинске». Обеспечивают работу точек операторы Dom.ru и «Ростелеком».

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Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК

В конце июня правительство региона сообщило о периодическом уменьшении уровня сигнала вышек сотовой связи, «на которые потенциально могут ориентироваться БПЛА противника». Сотовые операторы тогда отметили, что перебои со связью возникают по независящим от них причинам. Пользователям рекомендовали по возможности подключаться к Wi-Fi.

После начала военной операции на Украине российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников. Власти начали ограничивать работу мобильного интернета, чтобы помешать дронам. Так, ограничения ввели в Ярославской области, в Ивановской, Орловской, Владимирской, Липецкой, Тульской и Воронежской областях.

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