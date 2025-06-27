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Военная операция на Украине ,  
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Власти Кубани объяснили сбои мобильного интернета

Оперштаб Кубани: мобильный интернет ограничивают для борьбы с дронами
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Дарья Широкова / РБК
Фото: Дарья Широкова / РБК

В Краснодарском крае с начала июня стали ограничивать мобильный интернет при поступлении сигнала «Беспилотная опасность» в рамках системы оповещения, сообщили в региональном оперативном штабе. Там отметили, что такая мера связана с участившимися атаками украинских дронов по территории России. Ограничение мобильного интернета позволяет уменьшить риски для населения и объектов критической инфраструктуры.

«С помощью высокоскоростного мобильного интернета противник может управлять беспилотными летательными аппаратами для совершения террористических атак», — объяснил глава департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислав Завальный.

В оперштабе уточнили, что в случае отключения высокоскоростного мобильного интернета у граждан остается возможность использовать мобильный интернет через сеть 2G или Wi-Fi, подключенный к проводному интернету.

Местным предпринимателям власти также советуют использовать проводной интернет для подключения банковских терминалов по приему платежей, чтобы избежать трудностей с расчетами.

«Как только угроза атаки БПЛА устранена, операторы связи восстанавливают полноценную работу мобильного интернета», — добавили в оперштабе.

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Жители Краснодара стали активно жаловаться на проблемы с мобильным интернетом с начала недели, обратило внимание издание «Юга.ру». С тех пор на протяжении нескольких дней жалобы поступали из разных районов города и региона.

С весны текущего года ограничения на работу интернета регулярно вводят власти ряда регионов центральной России, в том числе Ивановской, Орловской, Владимирской, Липецкой, Тульской и Воронежской областей. Все они подвергаются налетам украинских беспилотников.

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Теги
Денис Малышев
Военная операция на Украине БПЛА Краснодарский край мобильный интернет
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