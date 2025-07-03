В Ростовской области решили ограничивать мобильный интернет
В Ростовской области будут ограничивать мобильный интернет для защиты от участившихся атак беспилотников, решение приняли члены регионального оперативного штаба.
«Мы привыкли жить в эпоху интернета, на него многое завязано. Без него такси не работают, доставка, не везде можно расплатиться. Неудобства, безусловно, большие. Это с одной стороны. Но с другой — вопрос безопасности жителей является абсолютно приоритетным. Мы видим, что происходит: количество и качество атак, к сожалению, растет», — сказал врио губернатора Юрий Слюсарь.
Он поручил проработать внедрение технологии WiMAX, которая позволит пользоваться мобильными модемами, а также перевести банкоматы и терминалы оплаты на проводную связь, где это еще не сделано, проверять доступность безналичной оплаты в торговых центрах и сетях.
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