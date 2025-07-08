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Нетаньяху заявил, что выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник сообщил президенту США Дональду Трампу, что выдвинул его на Нобелевскую премию мира, вручив соответствующее письмо во время встречи в Белом доме. Об этом пишет The Hill.

«Я хочу представить вам, господин президент, письмо, которое я отправил в комитет Нобелевской премии. В нем выдвигается ваша кандидатура на премию мира, что вполне заслуженно», — сказал Нетаньяху.

«Я не знал этого», — сказал Трамп, взяв письмо. «Ого. Большое спасибо. Исходя именно от вас, это очень значимо».

В понедельник Нетаньяху посетил Белый дом, что стало первой личной встречей с Трампом с тех пор, как президент приказал США нанести удары по иранским ядерным объектам. 23 июня Трамп объявил, что Израиль и Иран согласились на перемирие, которое положило конец 12-дневному обмену ударами. Тогда президент США выразил уверенность, что перемирие Израиля и Ирана будет «вечным».

Трампа выдвинули на Нобелевку за перемирие и «экстраординарную» роль
Политика
Дональд Трамп

В январе 2024 года Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира за содействие подписанию «Соглашений Авраама». В сентябре 2020 года, во время первого президентского срока Трампа, в Вашингтоне при посредничестве США были подписаны документы о нормализации отношений Израиля с Бахрейном и ОАЭ.

Кандидатуру Трампа на соискание Нобелевской премии мира в июне также предлагало правительство Пакистана. Там отметили вклад президента США в урегулирование конфликта страны с Индией. В правительстве Пакистана также отметили, что Трамп «продемонстрировал выдающуюся государственную мудрость», взаимодействуя одновременно и с Исламабадом, и с Нью-Дели путем дипломатии.

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Евгений Вахляев
Дональд Трамп Нобелевская премия мира Биньямин Нетаньяху Израиль США Иран
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Биньямин Нетаньяху фото
Биньямин Нетаньяху
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