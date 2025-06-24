Трамп выразил уверенность, что перемирие Израиля и Ирана будет «вечным»
Президент США Дональд Трамп считает, что перемирие между Израилем и Ираном продлится «вечно». Об этом он сказал в интервью корреспонденту NBC News Ямиче Альсиндор.
«Я думаю, что прекращение огня будет бессрочным. Оно будет длиться вечно», — сказал Трамп, цитирует его слова Альсиндор в X.
На вопрос, закончилась ли война окончательно, глава Белого дома ответил утвердительно. «Я не верю, что они когда-либо снова будут вести огонь против друг друга», — добавил он.
«Это великий день для Америки. Это великий день для Ближнего Востока. Я очень рад, что смог выполнить эту работу. Погибали много людей, и становилось только хуже», — заключил Трамп.
Израиль и Иран согласились на перемирие, объявил ранее президент. Первым огонь прекратит Иран, через 12 часов аналогичный шаг предпримет Израиль, а «через 24 часа мир будет приветствовать официальное завершение 12-дневной войны», пояснил он.
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