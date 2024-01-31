Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира за «Соглашения Авраама»
Бывшего президента США Дональда Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира за содействие подписанию «Соглашений Авраама». Об этом сообщил телеканал Fox News.
Его выдвинула член палаты представителей от Республиканской партии Клаудия Тенни.
«Дональд Трамп сыграл важную роль в содействии заключению первых новых мирных соглашений на Ближнем Востоке почти за 30 лет», — сказала она.
В сентябре 2020 года в Вашингтоне при посредничестве США были подписаны документы о нормализации отношений Израиля с Бахрейном и ОАЭ. Сделка получила название «Соглашения Авраама», отсылающее к патриарху Аврааму, который считается духовным предком верующих всех авраамических религий, в том числе ислама, христианства и иудаизма.
В 2020 году депутат норвежского стортинга (парламента) Кристиан Тибринг-Чьедде предложил отдать Нобелевскую премию мира в 2021 году Трампу.
Тогда он тоже отметил, что именно администрация Трампа сыграла решающую роль в установлении дипломатических отношений между Израилем и ОАЭ.
Также норвежский политик подчеркнул, что Трамп содействовал снижению эскалации в конфликте между Индией и Пакистаном в Кашмире и на Корейском полуострове.
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