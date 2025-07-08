Трамп показал письмо о пошлинах для Сербии в 35%

В письме Вучичу Трамп заявил, что пошлины в размере 35% «намного меньше», чем необходимо для устранения дисбаланса. Также меры будут введены в отношении Таиланда, Камбоджи, Индонезии и еще трех стран

Президент США Дональд Трамп опубликовал уведомления для еще нескольких стран, которым с 1 августа повысят пошлины на импорт товаров в Соединенные Штаты. Документы он разместил на своей странице в социальной сети Truth Social.

Пошлины будут введены в отношении:

Таиланда и Камбоджи — 36%;

Сербии и Бангладеш — 35%;

Индонезии — 32%;

Боснии и Герцеговины — 30%;

Туниса — 25%.

Все письма адресованы главам государств и правительств.

В письме на имя сербского президента Александра Вучича Трамп написал, что США решили сделать торговлю с Сербией «более сбалансированной и справедливой».

«У нас были годы, чтобы обсудить наши торговые отношения с Сербией, и мы пришли к выводу, что мы должны отойти от этих долгосрочных и очень стойких торговых дефицитов, порожденных тарифной и нетарифной политикой и торговыми барьерами Сербии. К сожалению, наши отношения далеки от взаимных», — говорится в письме.

В документе подчеркивается, что пошлины в размере 35% «намного меньше», чем необходимо для устранения дисбаланса. Трамп предупредил Сербию, что США оставляют за собой право поднять пошлины еще выше, если та пойдет на ответные меры. Он также отметил, что транзит товаров с целью уклонения от уплаты пошлин приведет к повышению тарифов.

Аналогичные письма о введении тарифов на товары ранее были направлены руководству других государств — Казахстана, Японии, Южной Кореи и Малайзии (для всех них с 1 августа вводится дополнительный тариф в 25%). Для ЮАР, согласно опубликованным Трампом письмам, пошлины будут установлены на уровне 30%, для Лаоса и Мьянмы — 40%.

Трамп объявил о резком повышении тарифов на поставки из 185 стран в начале апреля 2025 года. Предполагалось, что минимальная базовая таможенная пошлина 10% начнет действовать с 5 апреля, а индивидуальные для отдельных стран — с 9 апреля. Однако затем Трамп отложил эту меру на 90 дней, чтобы провести переговоры о торговых соглашениях. Срок истекает 9 июля, и ранее президент сигнализировал, что продлеваться он не будет.

До сегодняшнего дня США удалось заключить только три торговые сделки — с Вьетнамом, Китаем и Великобританией. При этом Вашингтон продолжает вести переговоры о торговых соглашениях с рядом ключевых партнеров, включая Евросоюз и Индию. В администрации американского президента не исключали, что подобные письма о пошлинах получат около 100 стран, с которыми у Вашингтона нет обширной торговли.