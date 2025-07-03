Вьетнам отменил все пошлины на экспорт США в рамках торговой сделки

Соединенные Штаты Америки заключили тарифную сделку с Социалистической Республикой Вьетнам, сообщил президент Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

Вьетнам будет платить американской стороне 20-процентную пошлину на все экспортируемые в США товары, и 40-процентную на те, которые проходят через Вьетнам транзитом.

В свою очередь, США будут продавать товары во Вьетнам с нулевым тарифом, сказал Трамп. Президент отметил, что ему было приятно вести переговоры с Вьетнамом.

2 апреля Трамп объявил о введении «зеркальных» пошлин для более 200 государств от 10 до 50%. Для Вьетнама они составляли 46%. Уже 4 апреля Вьетнам заявил, что, со своей стороны, готов отменить все тарифы в отношении американских товаров, если достигнет сделки с США, рассказал Трамп.

Введение «зеркальных» пошлин было поставлено на паузу до 9 июля для переговоров о торговых сделок. За это время США заключили соглашения с Китаем и Великобританией. С рядом других стран переговоры продолжаются.