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Торговая война США ,  
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Трамп анонсировал пошлины в размере 25% на импорт из Японии и Южной Кореи

Сюжет
Торговая война США
США с 1 августа вводят таможенные пошлины в размере 25% на импорт из Южной Кореи и Японии, объявил Трамп. В случае ответных мер со стороны Сеула или Токио Вашингтон оставляет за собой право увеличить ставки, отметил он
Фото: Carl Court / Getty Images
Фото: Carl Court / Getty Images

США с 1 августа вводят единую 25-процентную импортную пошлину на все товары японского и южнокорейского происхождения, ввозимые на американский рынок. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, опубликовав в соцсети Truth Social тексты писем, направленных премьер-министру Японии Сигэру Исибе и президенту Южной Кореи Ли Чжэ Мену.

«Мы должны положить конец торговым дефицитам, вызванным тарифными и нетарифными барьерами этих стран. Поэтому мы вводим 25-процентную пошлину на любые поступающие товары», — говорится в письмах.

В обоих письмах Трамп отметил, что пошлина не будет действовать в отношении компаний, производящих товары непосредственно на территории США. В случае ответных мер со стороны Японии или Южной Кореи американская сторона оставляет за собой право дополнительно увеличить пошлины.

По словам Трампа, устойчивый торговый дисбаланс с Японией и Южной Кореей является «угрозой для экономики и национальной безопасности США». «Пожалуйста, поймите, что цифра 25% намного меньше, чем необходимо для устранения диспаритета торгового дефицита, который мы имеем с вашей страной», — говорится в письме.

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Политика
Дональд Трамп

Трамп объявил о резком повышении тарифов на поставки из 185 стран в начале апреля 2025 года. Предполагалось, что минимальная базовая таможенная пошлина 10% начнет действовать с 5 апреля, а индивидуальные для отдельных стран — с 9 апреля. Для Японии тогда была установлена дополнительная тарифная ставка 24%, для Южной Кореи — 25%. Однако затем Трамп отложил эту меру на 90 дней, чтобы за этот срок провести переговоры о торговых соглашениях. Срок истекает 9 июля, и ранее президент сигнализировал, что продлеваться он не будет.

До сегодняшнего дня США удалось заключить только три торговые сделки — с Вьетнамом, Китаем и Великобританией. При этом Вашингтон продолжает вести переговоры о торговых соглашениях с рядом ключевых партнеров, включая Евросоюз и Индию. В администрации американского президента не исключали, что подобные письма о пошлинах получат около 100 стран, с которыми у Вашингтона нет обширной торговли.

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Милена Костерева Милена Костерева
пошлины Дональд Трамп США Южная Корея Япония
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Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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